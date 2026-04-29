Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique, abandona su anonimato y se estrena en TV en Antena 3

Julia Janeiro, que prefiere que la llamemos Juls Janeiro, la hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario abandona su zona de confort para someterse al escrutinio de la audiencia en La Caja Amarilla. No lo hace en un plató de entrevistas ni en un reality de convivencia blanca, sino en un formato nórdico de alta exigencia donde no existen guiones ni pistas previas. Aunque es habitual que hijos de famosos den el salto a la televisión y la prensa rosa, el suyo ha tardado años, puesto que cuando cumplió 18 años quiso dejar claro que se mantendría en el anonimato y puso en privado sus redes sociales para evitar que la prensa y los curiosos estuviesen pendientes de su vida. Seis años después de su mayoría de edad ha decidido dar el paso, esta vez de la mano de Antena 3 en un programa en el que estará con Tamara Gorro y Marta Pombo, entre otros famosos.

¿Por qué Juls Janeiro ha elegido Antena 3 para su debut?

Tras años de luchas con Telecinco, especialmente con programas como Aquí hay tomate y Sálvame, Jesulín decidió regresar a televisión de la mano de Antena 3. Los primeros en conseguirlo fueron Pablo Motos y su equipo, que le reclutaron para ser concursante de El Desafío y pasar por El Hormiguero varias veces. Esa buena relación con la cadena ha seguido, consiguiendo que María José Campanario también se convierta en concursante de El Desafío, donde ha hablado en muchas ocasiones de su enfermedad crónica. Pero en 2026 esta relación sigue y Jesulín ha dejado su silencio musical después de 30 años para convertirse en el concursante estrella de Tu cara me suena 13, donde está dando una clase magistral de humor y de trabajo.

Ruptura del anonimato: Por primera vez escucharemos la voz de Julia y veremos su personalidad real fuera de los filtros de Instagram. Un salto al vacío que ha contado con el visto bueno de sus padres, que han labrado una gran relación con la cadena.

Por primera vez escucharemos la voz de Julia y veremos su personalidad real fuera de los filtros de Instagram. Un salto al vacío que ha contado con el visto bueno de sus padres, que han labrado una gran relación con la cadena. Mostrarse como es lejos de polémicas: Al participar en un programa con nombres como Ana Guerra o Gemma Mengual , Juls busca ser valorada por lo que allí haga y no por las polémicas familiares de sus padres en el pasado.

Al participar en un programa con nombres como o , Juls busca ser valorada por lo que allí haga y no por las polémicas familiares de sus padres en el pasado. Un golpe contra Telecinco: Antena 3 se lleva el gato al agua al contar con el estreno de un rostro buscado por todos. Aunque Julia ya ha aparecido en una revista, hasta ahora nunca la habíamos podido ver hablar y demostrar cómo es.

12 famosos ante lo desconocido bajo la batuta de Manel Fuentes

Aunque Juls Janeiro es el nombre que más ha llamado la atención del casting, junto a ella hay un casting de primer nivel con nombres potentes como Marta Pombo, Edu Aguirre o Norma Duval. Todos ellos deberán demostrar su capacidad de improvisación al salir de una caja amarilla. Sin instrucciones y con un premio de 50.000 euros en juego, el programa pondrá a cada famoso ante un reto completamente nuevo y desconocido.

Este programa llega después de haber sido un éxito en Noruega y es un estreno total en España, puesto que este formato se verá por primera vez en Antena 3. Por el momento no se sabe la fecha de estreno de este programa, pero apunta a ser una de las apuestas fuertes de la próxima temporada de la cadena.