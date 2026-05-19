En tierra lejana, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 18 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. De esta manera tan concreta, han visto cómo Alya se encuentra inesperadamente con Cihan a la salida de casa de Mine. Al preguntarle qué hace allí, él trata de quitarle importancia y asegura que pasaba por la zona y quería recogerla. La boda de Zerrin da un giro inesperado cuando Fidan va a buscarla para la ceremonia y descubre que no está en la habitación.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han visto cómo Sedat presencia el momento y enseguida entiende lo que ha ocurrido. ¡Está convencido de que Kaya la ha secuestrado! Kaya, con la ayuda de Kadir, lleva a Zerrin a una casa apartada dispuesto a impedir la boda. La desaparición de la joven desata el caos y toda la familia acaba reuniéndose en la mansión para tratar de encontrarla. Cihan, poco después, consigue hablar con Kaya y este le confirma que ha sido él quien se ha llevado a Zerrin. Lejos de arrepentirse, Kaya deja claro que no está dispuesto a marcharse ni a dar un paso atrás, mientras que Zerrin, afectada por todo lo ocurrido, plantea mentir a sus familias y decir que se fue porque estaba profundamente asustada.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 19 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Cihan toma la firme decisión de poner en marcha un nuevo plan para descubrir quién está filtrando información. Por si fuera poco, organiza diversos cargamentos desde varios puntos y limita detalles únicamente a su círculo más cercano.

Está convencido de que, si vuelven a intervenir los gendarmes, por fin va a descubrir quién es el topo. Lejos de que todo quede ahí, mientras tanto, el doctor Ugur continúa haciendo preguntas que empiezan a incomodar a Alya. Sus dudas sobre Cihan y Borhan hacen que sospeche que, detrás de la historia familiar, todavía hay secretos sin resolver.

Molesto por la cercanía del médico con Alya, Cihan trata de apartarlo ofreciéndole un puesto en un importante hospital de Diyarbakir, pero él rechaza la propuesta. El plan de Cihan acaba dando resultado y las sospechas recaen sobre Jalis, al descubrir que fue él quien filtró la información sobre el cargamento. Jalis, sin embargo, niega cualquier implicación y asegura que todo es una trampa. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.