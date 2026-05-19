No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 18 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 836 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, Curro recibe un telegrama de la Corona para tratar de la restitución de su baronía en Madrid. Algo que ha generado una enorme desconfianza en Lorenzo y Leocadia, puesto que pronostican una reprimenda real. Adriano y Martina no se arrepienten del beso, pero deciden no repetirlo por lealtad a Jacobo. Él, por su parte, propone a Adriano que memorice el palacio para ganar autonomía.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Ciro regresa por sorpresa y Julieta lo recibe con cierta frialdad. En cuanto a Manuel, descubre a través de su contable que la inversión con el duque de Carril es un verdadero fracaso. En la zona de servicio, Estefanía continúa haciendo todo lo que está en su mano para chantajear a Carlo, hasta tal punto que empieza a fingir síntomas de un embarazo delante de todos. Vera escribe a su madre en secreto con ayuda de Teresa, utilizando un remitente falso para tratar de evadir a su padre. Pía, tras el descubrimiento sobre la muerte de Jana, está cada vez más despistada en el trabajo.

¿Qué sucede en el capítulo 837 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 19 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Pía y Curro se reconcilian. Eso sí, la señora Adarre no se atreve a contarle la verdad sobre Leocadia. Todo ello mientras Manuel informa a Alonso y a Ciro que han perdido todo el dinero invertido. ¡El duque de Carril les ha estafado!

Leocadia intenta que Curro y Ángela frenen la boda, pero ellos se mantienen firmes en su decisión. Indignada, Julieta culpa a Ciro por su ruina económica al ignorar sus consejos. Manuel, por su parte, enfrenta al duque de Carril, quien admite la estafa y lo chantajea con denunciar el supuesto secuestro de su hija.

Vera y Santos se acercan y prometen intentar ser amigos, mientras que Cristóbal continúa hostigando a Pía, provocando que Teresa se enfrente a él por su falta de justicia. Estefanía finge náuseas frente a sus compañeras para tratar de sostener el engaño del embarazo, mientras que Adriano, que ha empezado a explorar el palacio con la guía de Jacobo y Martina, sale a caminar solo. Por desgracia, se descuida y cae por las escaleras. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.