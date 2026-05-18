Es más que evidente que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 15 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 835 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, observamos cómo Santos asegura a su padre que la muerte de Ana sí que fue un accidente, pero eso no alivia la culpa que siente. Alonso deja claro a Vera que su situación es insostenible al tratarse de una señorita de la nobleza, por lo que ella pide algo más de tiempo para mantener a raya a su padre. Todo ello mientras encuentran a la cuidadora perfecta para los hijos de Adriano.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han visto cómo Manuela y Julieta comparten un momento de intimidad, en el que ella le pregunta si alguna vez le mentiría. Aunque él lo niega, lo cierto es que le está ocultando información. La llamada de Vera no encaja con lo que dijo el duque, por lo que decide escribir a su madre para tratar de esclarecer qué ocurre. María Fernández ve a Carlo y a Estefanía con una actitud muy extraña, mientras que la entrevista de Curro es un éxito rotundo. Algo que llena de orgullo tanto a Alonso como a Martina. La joven, a su vez, también trata de ayudar a Adriano, animándole a que la reconozca. De esta manera, le anima a tocarle la cara, la nariz, las mejillas y los labios… provocando un acercamiento que solamente puede terminar de una forma.

¿Qué sucede en el capítulo 836 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 18 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ver cómo Curro recibe un telegrama de la Corona para intentar la restitución de su baronía en Madrid, lo que genera cierta desconfianza en Leocadia y Lorenzo. Martina y Adriano no se arrepienten del beso, pero deciden no repetirlo por Jacobo.

Él, por su parte, propone a Adriano que memorice el palacio para tratar de ganar autonomía, mientras que Ciro regresa por sorpresa al palacio y Julieta lo recibe con cierta frialdad. En cuanto a Manuel, descubre a través de su contable que la inversión con el duque de Carril es un fracaso absoluto.

En la zona de servicio, Estefanía continúa tratando de chantajear a Carlo, y lo hace intentando fingir síntomas de un embarazo frente a todos. María Fernández comienza a sospechar. Vera escribe a su madre en secreto con ayuda de Teresa, mientras que Pía, tras el descubrimiento de la muerte de Jana, está cada vez más despistada en el trabajo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.