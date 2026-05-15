La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 14 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 834 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Alonso carga contra Lorenzo por sus constantes desprecios hacia Curro, hasta tal punto que casi llegan a las manos. Leocadia trata de mediar, pero el marqués no tarda en reprocharle su mal gusto al proponer una boda en el lugar donde murió la madre de Curro. Adriano no puede evitar derrumbarse al sentirse un peligro para sus hijos, por lo que Martina no tarda en consolarle con un abrazo.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han visto cómo los preparativos para la llegada del periodista Aníbal Esparza alteran la paz del palacio, mientras que Curro y Ángela hacen todo lo que está en su mano para tratar de mantener la compostura ante la entrevista. Ella insiste en que se arregle, de una vez por todas, con Pía. Alonso se ve obligado a tomar cartas en el asunto de Vera. Así pues, tras mandarla llamar, le comunica que conoce su verdadera identidad como Mercedes de Carril. ¡Se queda completamente en shock! Petra convence a Pía de dejar a los Pellicer tranquilos, puesto que el daño ya está hecho y no se puede hacer nada por enmendarlo.

¿Qué sucede en el capítulo 835 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 15 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ver cómo Santos asegura a su padre que la muerte de su madre sí fue un accidente, pero eso no alivia la culpa que siente. Alonso deja claro a Vera que su situación como criada es insostenible, al ser una señorita de la nobleza. Ella pide un mes más para volver a casa y poder controlar a su padre.

Por si fuera poco, parece que han encontrado a la cuidadora perfecta para los hijos de Adriano, y se llama Camila. En cuanto a Manuel y Julieta, comparten un momento de intimidad donde ella pregunta si, alguna vez, le mentiría. Aunque él lo niega, lo cierto es que lleva un tiempo ocultándole información.

María Fernández ve a Carlo y a Estefanía en una actitud de lo más extraña, mientras que la entrevista de Curro resulta ser todo un éxito. Martina, en su intento por ayudar a Adriano, le anima a reconocerla. Así pues, le toca la cara, la nariz, las mejillas, los labios… Un acercamiento que solamente puede terminar de una forma. Todo ello mientras llega un telegrama de la Casa Real para Curro. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.