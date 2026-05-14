La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 13 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 833 de La Promesa. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo el duque de Carril ha impedido que Alonso llame a la Guardia Civil, amenazando con un escándalo público sobre el supuesto secuestro de su hija en palacio. Ante la imposibilidad de denunciar, el marqués decide centrarse en la reputación de Curro. Es por eso que anuncia que el joven va a ser protagonista de una crónica social, lo que desata la furia en Lorenzo y Leocadia por el origen bastardo de Curro.

Lejos de que todo quede ahí, Cristóbal da un fuerte toque de atención a Ricardo y a Pía por sus constantes enfrentamientos públicos, hasta tal punto que les advierte que no va a tolerar más deslices en el servicio. Petra insiste en mediar con Santos, pero él vuelve a huir de ella, mientras que Jacobo propone a Adriano que memorice los espacios hasta ser capaz de controlar toda la casa. Él parece confiar, pero está a punto de tener un accidente con uno de sus hijos. María Fernández empieza a tener serias sospechas de las extrañas explicaciones de Carlo sobre Estefanía, por lo que intuye que ocultan algo. ¿Descubrirá toda la verdad, después de todo?

¿Qué sucede en el capítulo 834 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 14 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Alonso arremete contra el capitán de la Mata por sus constantes desprecios hacia Curro. Hasta tal punto que casi llegan a las manos. A pesar de que Leocadia trata de mediar, el marqués le recrimina su crueldad por haber propuesto una boda en el lugar donde murió la madre de Curro.

Adriano se derrumba por completo al sentir que es un peligro para sus hijos, por lo que Martina lo consuela con un abrazo. Jacobo los ve y se niega a interrumpir el momento. Los preparativos para la llegada del periodista Aníbal Esparza alteran de lleno la paz del palacio, mientras Ángela y Curro tratan de mantener la compostura ante la entrevista.

Alonso se ve obligado a tomar cartas en el asunto de Vera. Así pues, tras mandarla llamar, le hace saber que es conocedor de su verdadera identidad como Mercedes de Carril. ¡La joven se queda completamente en shock! Petra convence a Pía de dejar a los Pellicer tranquilos, puesto que el daño está hecho y nada se puede hacer. Santos se muestra cada vez más culpable frente a su padre, quien sospecha que la muerte de Ana no fue un accidente. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.