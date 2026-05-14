El influencer estadounidense en cuarentena por el hantavirus rompe su silencio: «Estoy de buen ánimo»

Uno de los temas más comentados durante las últimas semanas ha sido, sin lugar a duda, el relacionado con el virus del hantavirus. El mundo entero se encuentra en estado de inquietud ante lo que pueda desencadenar esta situación. Pues, muchos temen que ocurra lo mismo que sucedió con el coronavirus. Ante esta situación, nombres como el de Jake Rosmarin, influencer estadounidense, han comenzado a estar presentes en los medios de comunicación. Y es que el conocido como influencer ha aprovechado su perfil en redes sociales para narrar y mostrar lo que sucede a bordo del crucero MV Hondius. Pues, él era pasajero.

Desde entonces, el joven ha ido relatando su día a día. Pues, se encuentra en cuarentena en la Unidad Nacional de Cuarentena, en Omaha (Nebraska). A través de diferentes publicaciones, ha ido mostrando cómo pasa el confinamiento, lo qué tiene que hacer, cómo se entretiene en soledad durante tanto tiempo y cómo se encuentra a nivel personal. «Entras por aquí, y luego hay un armario. Y aquí está mi pequeña estación de desinfección de manos, el baño. Tenemos una cómoda, una nevera, una televisión inteligente», dijo mientras mostraba su habitación.

Jake Rosmarin, el influencer del hantavirus, se sincera

«Aquí está mi termómetro para los controles de temperatura durante el día. Tengo una bicicleta estática para hacer ejercicio, un sillón reclinable, mi cama y un escritorio», mostró. Y es que, el joven ha contado que se encuentra muy agradecido por la ayuda y que no tiene quejas de su estancia. Aún así, a pesar de esto, ha confesado que le gustaría traer algunas cosas para sentirse «como en casa».

Asimismo, a nivel anímico y personal, Jake Rosmarin ha indicado que se encuentra bien y está siguiendo todas las recomendaciones del equipo médico. Eso sí, se muestra un poco molesto por algunos bulos que han circulado en algunos medios de comunicación. Pues, como ha sido una de las personas que ha dado voz a esta situación, ha sido víctima de informaciones falsas.

«Quiero hablar de una información que circuló ayer, había un artículo con mi imagen diciendo que yo era el estadounidense que dio positivo. Era un poco engañoso. En el pie de foto decía que había alguien que había dado positivo y también mencionaba que yo estoy en la unidad de cuarentena. Yo no soy la persona que dio positivo. Me siento bien. Estoy de buen ánimo en general. Y espero poder mantenerlos un poco más informados durante este proceso», contó.

Con más de 129.000 seguidores en Instagram, el influencer está intentando llevar la cuarentena con optimismo. De hecho, confiesa que se alegra por las cosas más comunes. Y es que, le han llevado una bebida de una popular cadena estadounidense de cafeterías y no ha podido evitar emocionarse.