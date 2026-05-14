El Real Madrid ha convocado oficialmente elecciones a la presidencia y a la junta directiva del club. Así lo ha comunicado este miércoles la junta electoral de la entidad blanca a través de un escrito firmado por su secretario, Raúl Castellanos Tarragó, dando inicio al proceso electoral que marcará el futuro institucional del club madridista.

La convocatoria llega de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de los Estatutos Sociales del Real Madrid y pone en marcha todo el calendario electoral que deberá seguirse durante las próximas semanas.

El primer paso será la presentación de candidaturas, que podrá realizarse desde este 14 de mayo hasta el próximo 23 de mayo de 2026, ambos inclusive. Tal y como recoge el comunicado oficial, las candidaturas deberán cumplir los requisitos fijados en las Normas Electorales aprobadas por la Junta Electoral.

Una vez presentada cada candidatura, la Junta Electoral procederá a su admisión y proclamación al día siguiente. Además, cualquier recurso contra la proclamación o rechazo de una candidatura deberá presentarse dentro de los dos días naturales posteriores a su notificación oficial.

En el Real Madrid también explican cómo se celebrarán las elecciones en caso de existir más de un candidato. Si finalmente se proclama más de una candidatura válida, la junta electoral hará pública posteriormente tanto la fecha como el lugar en el que se realizarán las votaciones presenciales.

Por otro lado, el club blanco también habilitará el voto por correo para todos aquellos socios incluidos dentro del censo electoral, siempre bajo las condiciones recogidas en las Normas Electorales.

Consulta del censo electoral

Los socios del Real Madrid podrán consultar desde este 14 de mayo y hasta el día 18 su inclusión o exclusión dentro del censo electoral. Esta consulta podrá realizarse tanto a través de la Oficina Online de Atención al Socio Elecciones Presidente 2026 como presencialmente en las Oficinas de Atención al Socio en horario ininterrumpido de 9:00 a 19:00 horas.

Además, durante ese mismo periodo también podrán presentarse reclamaciones relacionadas con el censo electoral ante la propia Junta Electoral, bien mediante correo electrónico o de forma presencial.

Con esta convocatoria, el Real Madrid pone en marcha uno de los procesos institucionales más importantes del club y abre oficialmente el camino hacia unas nuevas elecciones presidenciales que definirán el futuro de la entidad blanca para los próximos años.