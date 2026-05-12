Elecciones Real Madrid: cuándo son, candidatos, cómo presentarse y cómo funcionan

El mundo del fútbol apuntaba a Valdebebas a las 18:00 horas de este martes, donde Florentino Pérez, que había convocado una rueda de prensa de urgencia, comunicó que llama a las urnas y habrá elecciones a la presidencia blanca. «Lo siento, no voy a dimitir», comenzó el mandamás blanco con tono tajante y de manera muy enérgica. «Existe una campaña orquestada», comentó antes de convocar elecciones para el Real Madrid.

«He tomado esta decisión porque se ha formado una situación absurda por intereses contrarios al Real Madrid y a mí por los resultados. Se ha aprovechado esta situación para atacarme a mí. El club es de los socios. A veces comparto la frustración porque este año no hemos podido ganar nada. Yo soy el primero que quiere ganarlo todo, pero conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos en fútbol y baloncesto», dijo.

El Real Madrid ha activado el proceso de elecciones: requisitos, claves y por qué casi nunca hay votación. El Real Madrid ha sorprendido al anunciar la apertura del proceso electoral a la presidencia del club. La decisión, impulsada por Florentino Pérez, reactiva una posibilidad poco habitual: que los socios tengan que votar tras más de una década sin elecciones.

Requisitos estrictos: no basta con querer presentarse

Los estatutos del club blanco establecen condiciones muy concretas para cualquier candidato. Entre ellas, destacan:

Ser español y mayor de edad.

Tener plena capacidad legal.

Estar al corriente como socio.

No ejercer cargos en otros clubes ni actividades relacionadas con el fútbol profesional.

Sin embargo, el requisito más restrictivo es otro: la antigüedad como socio. Para poder aspirar a la presidencia, es obligatorio ser socio del Real Madrid durante al menos 20 años de forma ininterrumpida. Este punto reduce drásticamente el número de posibles candidatos, ya que no solo exige fidelidad al club, sino también una larga trayectoria dentro de la entidad.

El obstáculo definitivo no es administrativo, sino económico. Cada candidatura debe presentar un aval bancario equivalente al 15% del presupuesto del club. Esto implica: Una cantidad que puede superar ampliamente los 100 millones de euros; garantía basada exclusivamente en el patrimonio personal y un compromiso económico directo de todos los miembros de la Junta.

La convocatoria abre la puerta a nuevos candidatos, pero no garantiza que haya votación. Para que los socios vuelvan a las urnas, será necesario que al menos una candidatura cumpla todos los requisitos. De lo contrario, Florentino Pérez volverá a ser proclamado presidente sin necesidad de elecciones.