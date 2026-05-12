Todos los títulos que ha ganado el Real Madrid con Florentino Pérez como presidente

El futuro del Real Madrid pasa por Valdebebas, donde Florentino Pérez comparece a partir de las 18:00 horas en la rueda de prensa convocada de urgencia después de la Junta Directiva. El club blanco no detalló el contenido de una comparecencia que se produce en un momento de crisis absoluta en todos los ámbitos. Deportivo, social e institucional.

Cierra el Real Madrid otra temporada en blanco, la segunda consecutiva, con su derrota contra el Barcelona. El broche a una semana horribilis en la que se filtró la pelea en dos actos entre Tchouameni y Valverde. Un grave incidente que generó inestabilidad en el vestuario blanco. Tanto es así que el nombre de José Mourinho ha sonado cada vez con más fuerza como nuevo entrenador.

Se especula que Florentino Pérez podría comunicar su dimisión como presidente del Real Madrid en la rueda de prensa de urgencia. Será tras un curso en blanco, aunque el del mandamás blanco es un legado eterno. También en dos actos, pues su primera etapa como presidente abarcó del 2000 al 2006 y la segunda desde 2009 hasta la actualidad. En total, 23 años en los que ha construido un caudaloso río de éxitos.

Una cifra histórica de 66 títulos oficiales hasta mayo de 2026, consolidándose como el presidente más laureado de la institución al superar el registro de Santiago Bernabéu. En la sección de fútbol, el club ha conquistado 37 trofeos: 7 Copas de Europa (Champions League), 7 Mundiales de Clubes, 6 Supercopas de Europa, 7 Ligas, 3 Copas del Rey y 7 Supercopas de España. Por su parte, la sección de baloncesto ha sumado 29 títulos bajo su mandato, desglosados en 3 Copas de Europa (Euroligas), 1 Copa Intercontinental, 9 Ligas, 7 Copas del Rey y 9 Supercopas de España.

Títulos del Real Madrid con Florentino Pérez