Florentino Pérez defiende su gestión al frente del Real Madrid y convoca elecciones

Florentino Pérez anuncia que convoca elecciones a la presidencia del Real Madrid y que se presentará. «Muchas gracias a todos por su asistencia. Lamento decirles que no voy a dimitir. Voy a convocar elecciones», confirmó el máximo mandatario blanco. Por lo tanto, en los próximos meses se abrirá un proceso electoral en la entidad blanca. Hay que recordar que el actual mandato acababa en 2029, tras ser reelegido en 2025.

«Se ha creado una situación absurda contra el Real Madrid y contra mí. No se gana siempre, pero no lo admitimos. Aprovechan esta situación para atacarme. ¿Dónde está Florentino? Si yo no hablo. Algunos dicen que estoy enfermo, que tengo un cáncer terminal. Aprovecho para la gente que se preocupa por mí. Sigo presidiendo el club y mi empresa, que factura 50.000 millones al año. Mi salud es perfecta. Si me dicen que tengo un cáncer, tendría que entrar en un centro oncológico. Hubiera salido en todos los sitios del mundo. No es verdad y ese rumor ha crecido», añadió el máximo mandatario blanco.

Florentino Pérez se mostró contundente durante su comparecencia pública y defendió tanto su gestión al frente del Real Madrid como su intención de seguir presidiendo la entidad. «Soy el primero que quiere ganarlo todo. Conmigo como presidente hemos ganado 37 títulos en fútbol y 29 en baloncesto», aseguró el dirigente madridista, antes de lanzar un mensaje a quienes, según él, «están haciendo campaña en la sombra». «Invito a todos aquellos que quieran presentarse. Yo me voy a presentar para defender los intereses de los socios del Real Madrid. No me van a intimidar. Me dan mucha energía», afirmó.

El presidente también cargó contra ciertos sectores mediáticos y personas cercanas al entorno del club. «Hay sectores que quieren mandar en el Real Madrid, pero no lo han conseguido. En el Madrid no mandan los periodistas ni sus compañeros. La gente no les cree a ellos, me cree a mí», señaló. Además, defendió la estabilidad institucional de la entidad pese a la mala temporada deportiva: «No puedo admitir que porque este año no hayamos ganado una Liga y una Champions digan que ahora el Madrid es un caos. Sigue siendo el club más prestigioso del mundo».

Florentino Pérez volvió a mostrarse muy contundente respecto a las críticas recibidas en los últimos meses y dejó claro que no tiene intención de abandonar la presidencia del Real Madrid. «No entiendo a la prensa española. Han abusado del ‘a ver si yo me voy’. Yo no me voy a ir. Seré el último de los socios en irme», aseguró el dirigente madridista, reivindicando además el modelo de propiedad del club: «Los dueños del Real Madrid son los socios». Florentino también animó a cualquiera que quiera competir por la presidencia a presentarse públicamente: «Si alguien quiere venir a unas elecciones, que no amaguen, que se presenten y que digan cómo lo financian».

El presidente recordó además la complicada situación económica que encontró a su llegada en el año 2000. «Tuve que avalar 174 millones de pesetas para que se pudieran pagar los salarios porque no se pagaba a los jugadores. Ese dinero salió de mi patrimonio y hoy el Madrid está en una situación muy saneada», explicó.

Florentino Pérez también defendió la gestión de la remodelación del estadio Santiago Bernabéu y negó las cifras que han circulado sobre el coste final de las obras. «Algunos dicen que el estadio empezó en 600 millones y acabó en 1.300 y no es verdad. Los 600 millones fueron del primer contrato de la cubierta; después hicimos el hipogeo y la decoración del estadio», señaló. Por último, denunció lo que considera una campaña contra el club: «Quiero acabar con esta corriente antimadridista que se ha instalado en algunos medios. Convoco las elecciones para defender a los socios. Hay gente que quiere quedarse con el Real Madrid y no lo voy a consentir».

Florentino aseguró que volverá a presentarse a las elecciones del Real Madrid para proteger el modelo institucional de la entidad y criticó a diferentes sectores que, según él, intentan perjudicar al club. «Me presento a las elecciones porque hay sectores que se han querido adueñar del club y decir que el Real Madrid es un caos», afirmó el presidente madridista durante su comparecencia.

Florentino también recordó algunas de las medidas más polémicas adoptadas durante su mandato, especialmente contra los grupos ultras y la reventa de entradas. «Luego están los ultras, a los que echamos, y por ello me felicitan en todo el mundo. No van a volver nunca más”, aseguró. Además, destacó la lucha del club contra la reventa ilegal: «También están los reventas, a los que tengo que sacar. Este año ya hemos expulsado a 1.600».