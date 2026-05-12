Horario y dónde ver la rueda de prensa de Florentino Pérez en directo por TV y online

Florentino Pérez comparecerá ante los medios de comunicación este martes. El Real Madrid ha anunciado que el presidente dará una rueda de prensa exclusiva esta tarde en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid «tras la celebración de la Junta Directiva». La noticia llega unas horas después del Clásico y una semana después de la pelea entre Valverde y Tchouaméni en Valdebebas.

El club lo ha anunciado este mediodía en un escueto comunicado en su página web: «El Real Madrid C. F. comunica que esta tarde, a las 18:00 h, nuestro presidente, Florentino Pérez, comparecerá en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid tras la celebración de la Junta Directiva y atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa».

Por tanto, Florentino Pérez atenderá a los medios de comunicación este martes a las 18:00 horas. El acto tendrá lugar en la sala de prensa de la ciudad deportiva del Real Madrid. No es habitual ver al presidente compareciendo a estas alturas de la temporada, ya que normalmente sus comparecencias suelen ser en actos del club como la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes, el Corazón Classic Match, la entrega de insignias de oro y brillantes y de oro o presentaciones de nuevos jugadores.

El Real Madrid atraviesa una situación muy delicada tras su segundo año sin títulos. El ambiente en el vestuario está bastante caliente tras lo ocurrido entre Valverde y Tchouaméni. Además, desde el club sondean el mercado en busca de nuevo entrenador. Parece que Arbolea no continuará y Mourinho es la opción más sonada para sustituirle. Habrá que esperar para conocer lo que tiene que decir Florentino en una rueda de prensa que tiene lugar tras la celebración de la Junta Directiva.

Dónde ver la rueda de prensa de Florentino Pérez hoy

La rueda de prensa de Florentino Pérez se podrá seguir en vivo por televisión a través de Real Madrid Televisión, el canal oficial del club. Además, en DIARIO MADRIDISTA te contaremos en directo todo lo que suceda durante su comparecencia.