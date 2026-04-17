Florentino Pérez: «Esta cita solidaria es un ejemplo de lo que debe representar el fútbol y el deporte»

Florentino Pérez presidió en el palco de honor del Santiago Bernabéu la presentación de la XIII edición del Corazón Classic Match: «Un partido con alma de infancia», en el que se enfrentarán el Real Madrid Leyendas y el Inter Legends, y que se celebrará el sábado 13 de junio de 2026. El presidente del Real Madrid tomó la palabra nada más comenzar el acto, en un discurso en el que señaló que este partido por la solidaridad «es un ejemplo de lo que debe representar el fútbol y el deporte».

«Quiero dar las gracias al Inter de Milán por aceptar esta invitación y participar en este evento por la solidaridad, que nos va a reunir en este estadio a las leyendas de nuestros dos clubes el próximo 13 de junio. Esta será la decimotercera edición del Corazón Classic Match, un partido con alma de infancia. Para el Real Madrid es un gran honor que un club de la grandeza y el prestigio del Inter de Milán comparta con nosotros este encuentro solidario que simboliza los valores que unen al fútbol y al deporte», comenzó diciendo Florentino.

El máximo mandatario del Real Madrid también dijo que «nos reencontramos en el Bernabéu, que vive una de sus más grandes transformaciones. El mismo escenario en el que vivisteis una de las noches que no olvidaréis nunca. Aquí lograsteis vuestra tercera Copa de Europa en mayo de 2010. Sabemos bien lo que este estadio representa en vuestra historia. Por todo ello, nos sentimos orgullosos de contar con vosotros en esta edición del Corazón Classic Match, que se ha convertido ya en una de las grandes citas solidarias del fútbol europeo, un partido para intentar mejorar la vida de las personas más vulnerables, especialmente para los niños y niñas que vienen en riesgo de exclusión social. Os tenemos que agradecer que el Inter sea el primer club que participe por segunda vez en este partido por la solidaridad. Ya lo hicisteis en julio de 2020»

«Asistir a un partido entre las leyendas del Inter y del Real Madrid es rememorar uno de los grandes clásicos del fútbol europeo. Desde los años 60 del siglo pasado, nuestros dos clubes han protagonizado 19 enfrentamientos en las grandes competiciones continentales, y muchas de nuestras leyendas han tenido el honor de defender la camiseta de nuestras dos instituciones. Algunos de ellos están aquí hoy con nosotros y estarán en el césped del Bernabéu el próximo 13 de junio», continuó.

«Será sin duda uno de sus partidos más importantes. Porque es un partido para intentar mejorar la vida de las personas más vulnerables, especialmente para ayudar a los niños y niñas que viven en riesgo de exclusión social. Este encuentro será para ellos. Un partido que irá dedicado a los proyectos de la Fundación Real Madrid. Tenemos un compromiso firme por estar presentes allí donde más nos necesitan. Nuestra Fundación atiende a 400.000 personas en más de 100 países a través de 1.400 proyectos socioeducativos repartidos por todos los continentes», añadió.

«Esta cita solidaria es un ejemplo de lo que debe representar el fútbol y el deporte. Tenemos la responsabilidad de compartir los valores que nos unen y de llegar al corazón de aquellos que más nos necesitan», concluyó el presidente del Real Madrid durante la presentación del Corazón Classic Match.