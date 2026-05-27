Así entra Florentino a la presentación de su programa electoral: saludando, ovación y gritos de «¡presidente!»

Florentino Pérez entró de manera triunfal al acto de presentación de su candidatura para seguir siendo presidente del Real Madrid en este inicio de campaña en las elecciones del club blanco que se alargarán hasta el domingo 7 de junio. Florentino recibió una gran ovación a su entrada, saludando a todos los socios que se dieron cita para ver su presentación en el Hotel Meliá Castilla.
«Mucha historia por hacer», es el nombre de la candidatura oficial de Florentino Pérez para seguir siendo presidente del Real Madrid. Varias estrellas del club blanco como Roberto Carlos, Ronaldo, Solari o Pirri no se quisieron perder este acto de inicio de campaña. El delantero brasileño entró en el acto y se llevó la gran ovación de la tarde por parte del público presente.