¿Cuándo serán las elecciones del Real Madrid?

El Real Madrid volverá a vivir unas elecciones presidenciales 20 años después. La Junta Electoral ha dado validez a las candidaturas de Florentino Pérez y Enrique Riquelme, por lo que los socios del club blanco acudirán a las urnas el próximo 7 de junio en la Ciudad Real Madrid en Valdebebas para decidir si el actual máximo mandatario continúa al frente de la entidad o si el empresario alicantino protagoniza el gran terremoto institucional del madridismo moderno.

Será la primera vez desde 2006 que el madridismo afronta unas elecciones con oposición real. Durante las últimas dos décadas, Florentino Pérez había sido reelegido automáticamente al no existir ningún candidato, pero en esta ocasión sí habrá batalla. O, por lo menos, elecciones, ya que parece muy evidente que el máximo mandatario madridista tendrá el apoyo de buena parte de la masa social del club.

Riquelme logró cerrar el aval bancario cercano a los 193 millones de euros exigido por los estatutos del club gracias a un acuerdo con Andbank. El presidente de Cox Energy presentó finalmente toda la documentación en Valdebebas este sábado pasadas las 17:30 horas y el domingo recibió el visto bueno de la Junta Electoral.

Primeras elecciones en el Real Madrid en 20 años

En el club existe máxima expectación ante unas elecciones que cambian completamente el escenario político del madridismo. Porque aunque Florentino parte como enorme favorito, dentro de la entidad consideran muy relevante que por primera vez en veinte años exista un rival con estructura, capacidad financiera y voluntad real de competir por el poder.

El actual presidente afronta el proceso electoral respaldado por una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol europeo. Bajo su mandato, el Real Madrid ha conquistado siete Champions y se ha consolidado como el club con mayores ingresos del mundo, además de culminar la transformación del Santiago Bernabéu y el crecimiento definitivo de Valdebebas. Este miércoles a las 19:00 presentará en el hotel Melia Castilla algunos detalles más de su candidatura.

Sin embargo, Riquelme quiere convertir estas elecciones en algo más profundo que un simple debate deportivo. Su discurso gira alrededor de «devolver protagonismo al socio», abrir una nueva etapa institucional y democratizar la vida interna del club.

La campaña comenzó en las elecciones del Real Madrid comenzó oficialmente el pasado lunes y se extenderá hasta el día de la votación, prevista para el 7 de junio en Valdebebas. Allí, el madridismo decidirá si continúa bajo el liderazgo de Florentino Pérez o si abre una nueva era institucional tras más de dos décadas de dominio absoluto del actual presidente.