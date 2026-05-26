Florentino Pérez presentará su proyecto el miércoles en el hotel Meliá Castilla

Florentino Pérez presentará su candidatura a la presidencia del Real Madrid este miércoles a partir de las 19:00 horas en el que será su primer acto para presentar su proyecto para seguir liderando el club blanco. Una exposición pública después de haber convocado elecciones para que los socios le elijan por delante de Enrique Riquelme.

Desde que confirmó que el Real Madrid aceptaba de nuevo presentarse a la presidencia, Florentino Pérez activó su campaña para ganarse el voto del madridista. El pasado sábado colocó una lona gigante a escasos metros del Santiago Bernabéu con sus siete Copas de Europa y un lema: «Mucha historia por hacer». Para explicar su nuevo proyecto, el empresario realizará la presentación oficial en el hotel Meliá Castilla, situado en el barrio de Tetuán.

Una comparecencia donde se espera que presente la forma de proponer un proyecto ambicioso y competitivo para despejar toda duda de que es el mejor candidato para liderar la presidencia del Real Madrid. Movimiento que llega después de que Enrique Riquelme presentase este lunes su sede electoral a escasos metros del Bernabéu. También tiene prevista presentar su candidatura este miércoles, en la que ya aseguró que propondrá un proyecto innovador: «Queremos que estéis para anunciaros la mayor transformación para el socio del Real Madrid en estos 120 años. Presentaremos de lejos el mejor proyecto. Esperemos que el socio se sienta orgulloso».

El pasado 14 de mayo, la Junta Electoral del Real Madrid acordó convocar elecciones a presidente y junta directiva. Una vez confirmadas las dos candidaturas, ahora debe hacer pública la fecha y el lugar de las votaciones. Mucha expectación por saber cuál será la estrategia que seguirá Florentino Pérez después de unas semanas de incertidumbre sobre cómo será el proyecto deportivo para la próxima temporada.