La respuesta Nico Paz a los aficionados que le piden que se quede en el Como

El Como celebró en la noche del lunes su histórica clasificación para la Champions League y Nico Paz acaparó todos los focos. Los miles de aficionados que colapsaron las calles de la ciudad pidieron al centrocampista que se quedara en el equipo la próxima temporada y el argentino respondió de forma ambigua. Eduardo Inda adelantó el pasado mes de abril que Nico Paz será el primer fichaje del Real Madrid en la temporada 2026-2027.

Nico Paz fue protagonista en la celebración del Como de la clasificación a la Champions League. Los jugadores de Cesc Fábregas celebraron el pase a la máxima competición europea junto a miles de aficionados que hicieron una petición especial al centrocampista. «¡Nico, quédate!!», le pidieron al jugador, que respondió de forma ambigua: «Forza Como, esto solo es el principio».

🗣️🇮🇹 Los aficionados del Como cantan «Nico, quédate» 🧐 Y el jugador argentino les contesta: «Forza Como, esto solo es el principio» 📹 @SkySport 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/zzABKwdlL0 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 25, 2026

Así está la situación con Nico Paz

Nico Paz ha cuajado un año espectacular en el Como después de haber sido uno de los mejores futbolistas de la Serie A, después de anotar 13 goles y repartir 8 asistencias en los 40 partidos que ha disputado en el equipo de Cesc Fábregas. Todo ello a los 21 años y con la posibilidad de volver al Real Madrid en encima de la mesa.

El club blanco vendió a Nico Paz al Como por seis millones hace unos meses y puede activar una cláusula para comprarlo por 9 millones que tiene de vigencia hasta este mes de junio. Eduardo Inda ya informó el pasado mes de abril que el argentino será el primer fichaje de la temporada 2026-2027 del Real Madrid. «Hay un jugador que ya ha firmado y le va a venir bien al Real Madrid. Se llama Nico Paz. Firmó antes de Semana Santa su vuelta al Real Madrid. El Real Madrid lo vendió por seis millones y ha tenido que pagar nueve. Se incorporará el 1 de julio y llega para quedarse», dijo el director de OKDIARIO en El Chiringuito de Jugones.

Después de un final de temporada sobresaliente y haber sellado el pase para la próxima edición de la Champions League, ahora en el Como quieren convencer al club blanco para que el futbolista se quede otro año a ‘préstamo’ en Italia. Por el medio de la ecuación también ha aparecido el Inter de Milán, que quiere aprovechar la situación para llevarse al futbolista. Así lo aseguró Javier Zanetti, vicepresidente del club, que se deshizo en elogios hacia el jugador.

«Me gusta mucho. Por su forma de jugar y por la persona que es. Tengo la suerte de conocer a su padre, que fue mi compañero de habitación en el Mundial de 1998. La vida nos volvió a unir en Como después de muchos años separados. Me alegro de que Nico esté en el Como. En estos dos años en el fútbol italiano, ha demostrado su verdadera calidad», dijo a la vez que dejó claro sobre su futuro que: «Por lo que sé, volverá al Real Madrid, pero uno nunca pierde la esperanza de verlo con la camiseta del Inter».

Estas palabras no jugaron a Cesc Fábregas, que le tiró un dardo al directivo del Inter y también dio pistas sobre lo que le espera a Nico Paz a partir del 1 de julio. «Zanetti era una persona muy importante en el fútbol. Conoce bien la dinámica, conozco bien a Ausilio y a Baccin, y sé que son ellos quienes toman las decisiones. Nico Paz es 50% jugador del Como, pero es nuestro. El único club que puede decir algo es el Real Madrid. Sé que Zanetti no trabaja ni para el Madrid ni para el Como, así que tenemos que mostrar respeto», dijo el entrenador español.

«Hay incluso pequeños mensajes que no me gustan. Nico Paz no jugará en el Inter. O volverá al Real Madrid o jugará en el Como el año que viene», apuntó sobre el futuro de Nico Paz que estará en el Bernabéu la próxima temporada salvo giro drástico de la situación.