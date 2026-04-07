Nico Paz primer fichaje del Real Madrid 2026/27

Eduardo Inda no faltó a su cita con El Chiringuito de Jugones, donde cada lunes tiene su sección de exclusivas. El director de OKDIARIO desveló ante la atenta mirada de todos los tertulianos una última hora sobre el futuro de Nico Paz, que dejará el Como el próximo verano para regresar a un Real Madrid que ya ha ejecutado la cláusula de recompra que tiene sobre el futbolista formado en La Fábrica.

«Hay un jugador que ya ha firmado y le va a venir bien al Real Madrid. Se llama Nico Paz», comenzó desvelando Eduardo Inda desde su asiento personalizado. «Firmó antes de Semana Santa su vuelta al Real Madrid», añadió el director de OKDIARIO en el programa que presenta Josep Pedrerol y que se emite en Mega. «El Real Madrid lo vendió por seis millones y ha tenido que pagar nueve. Se incorporará el 1 de julio y llega para quedarse», concluyó.

Desde que Nico Paz abandonara el Santiago Bernabéu en 2024 ha crecido a pasos agigantados en el Como. Sin duda, el mediapunta ha conseguido convertirse en una de las grandes promesas del fútbol europeo y el haberse erigido como una de las grandes estrellas con Cesc Fábregas le ha valido también para recibir la llamada de Lionel Scaloni para debutar con la selección argentina, apuntando claramente a estar en la lista para el Mundial del próximo verano.

Ya el verano pasado se especuló con que Nico Paz podría haber regresado al Real Madrid, pero el cuadro blanco no ejecutó su cláusula de recompra y el atacante argentino continuó defendiendo la elástica del Como. Ahora, este curso sigue a un gran nivel y desde el Santiago Bernabéu no van a dejar pasar la oportunidad para hacerse con los servicios de uno de esos futbolistas que están llamados a estar entre los mejores durante la próxima década.

Tal y como ha informado Eduardo Inda, el acuerdo entre el Real Madrid y el propio Nico Paz es total, por lo que una vez acabe la temporada ya se hará oficial el regreso del internacional argentino al Santiago Bernabéu. A los de Concha Espina les costará unos 9 millones de euros repescar al joven talento nacido en Tenerife que en el mes de septiembre cumplirá 22 añitos.

El objetivo de Nico Paz cuando salió del Real Madrid fue siempre el de regresar a su casa y triunfar vestido de blanco. Es cierto que tendrá bastante competencia, ya que en la plantilla tendrá a duros rivales como Bellingham, Arda Güler, Brahim Díaz, Franco Mastantuono o Thiago Pitarch, que ha caído de pie en el equipo que dirige Álvaro Arbeloa. El overbooking no le da miedo al internacional con la albiceleste y ya está listo para aceptar el reto.