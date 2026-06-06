Enrique Riquelme cierra su campaña: «Solo nos vale ganar las elecciones»

Enrique Riquelme ha depositado todas sus esperanzas en que su campaña haya servido para que los socios, por lo menos, tengan su reflexión sobre el rumbo que quieren para el Real Madrid. El candidato volvió a hablar este sábado después de asistir al Palacio de los Deportes para ver el equipo de baloncesto y dio su último discurso antes de que las urnas dicten sentencia.

«Creo que ha sido una campaña muy diferente a lo que todos esperábamos. Una campaña donde lo que prometimos al principio. Si nos presentábamos, iba a ser una candidatura muy seria, profesional y, sobre todo, ilusionante en lo social, financiero, deportivo e institucional. Ya habéis visto que en el poco tiempo que hemos tenido para preparar esta campaña y para posicionarla, también gracias a vosotros, a todos los medios que habéis dado la oportunidad de poder comunicar y llegar a los socios y los madridistas. Pero sí, en dos semanas y media, menos de tres semanas, entre la precampaña y la campaña hemos conseguido hacer este proyecto».

Una campaña de la que está orgulloso

«Les pido a los socios que puedan confiar en mí. Que puedan confiar en esta candidatura. Han confiado muchísimas personas que ahora voy a tener el placer de poder hablarles a ellas. Gente que se ha dejado el alma en estas semanas. Más de 100 personas que han trabajado esta candidatura 24/7. Y poder proponer algo como lo que hemos dado al socio. Me hubiese gustado poner muchas más cosas encima de la mesa, muchos más temas sociales», añadió Enrique Riquelme.

También agradeció el cariño recibido de socios y aficionados del Real Madrid: «En estas semanas creo que ha sido suficiente para que el socio nos pueda conocer un poco. Hemos hecho el máximo esfuerzo. Espero y le pido al socio que mañana, por favor, vaya a votar. Es importantísimo. Mañana es el día más importante del Real Madrid, institucionalmente hablando, de los últimos 20 años y probablemente de una gran parte de su historia. Mañana estamos votando entre la venta del club y que el club siga siendo de sus socios. Pero hay una diferencia poniendo los socios en el medio de todo».

Enrique Riquelme envía un mensaje a los socios y a Florentino Pérez

Riquelme pidió que, pese a las dificultades para votar por la llegada del Papa Madrid, los socios hagan un esfuerzo: «De nuevo le pido a los socios que puedan abrirse a gente que está dudosa de si ir a votar, no ir a votar, quedarse en casa. La comodidad mañana será muy, muy complicada para ir a Valdebebas. Pero pido, por favor, que vayan a votar mañana. Es importantísimo que esos indecisos que están, que no quieren ir, por favor, vayan a votar mañana. Así que nada, os agradezco a todos el tiempo».

«Ya os tengo cariño a muchos de vosotros que nos hemos visto muchísimo, así que espero que, independientemente de lo que pase mañana, espero que, como presidente, podamos vernos muchos más y poder también acercar, gracias a vosotros, al madridismo a través de vosotros. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana, seguramente mañana», comentó Enrique Riquelme.

También se acordó de su rival: «Llevo toda la campaña desmintiendo y ya estoy un poco cansado de dedicarle tiempo a la candidatura de Florentino Pérez. Es verdad que me hubiese gustado poder enfrentarme a Florentino Pérez años atrás. Un gran presidente. Y la realidad que me he encontrado es con una candidatura sin ningún tipo de propuesta social. Con ahora lo vendo, no lo vendo».

Klopp y los fichajes si es presidente

Riquelme volvió a insistir en que Klopp es su entrenador: «Dijimos claramente que nuestro entrenador, desde la llegada de Raúl es Julen Klopp. Nos gustará convencerle a partir del próximo lunes de que, y creo que estoy casi seguro, vamos a poder conseguir que Julen sea el próximo entrenador del Real Madrid».

«La próxima temporada será un trabajo del equipo deportivo y, al igual que he dicho con rotundidad, la parte de los jugadores, digo y no lo puedo defender, pero sí que puedo decir que haremos todo lo posible y a día de hoy es nuestro único candidato para que sea el próximo entrenador del Real Madrid y sea un entrenador que quiera trabajar en un equipo profesional, serio y donde de verdad tenga jerarquía, cosa que hoy no puede ser que un presidente del Real Madrid se meta a tomar las decisiones de vestuario. Probablemente por eso ha querido entrenar hasta ahora al Real Madrid».

«Les puedo asegurar que están los fichajes. Fernando Hierro no está en España, está tratando de llegar para mañana y en la parte de nombres te puedo asegurar que está trabajando el equipo. Primero. La parte de entrenador empezará en conversaciones serias. Si ganamos mañana la presidencia del Real Madrid, el mismo lunes. Y, por otro lado, están montando el equipo, tanto el equipo de primer equipo como la cantera».

«La primera voluntad fue por la parte de la venta del club. Fue una obligación moral y ética que he hecho desde siempre. En el 2021 me hubiese gustado presentarme con ilusión. Lo he hecho de verdad por una obligación moral y ética de poder presentarme como socio después de 20 años. Porque no quiero que el club se convierta y esté en manos de un fondo de inversión, sinceramente. Mañana solo nos vale después de la candidatura que hemos hecho. ¿Habéis visto vosotros lo que hemos podido conseguir en dos semanas y poco más? Lo que podríamos conseguir con más tiempo y con realmente el socio en el centro del club. Mañana solo nos vale ganar. No tengo otra opción que mañana y le pido a los socios que vayan a votar lo que tengan que votar. Ojalá sea nosotros. Ojalá puedan ver nuestras propuestas sociales y solo nos vale ganar», concluyó.