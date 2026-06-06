Enrique Riquelme: «Al socio le pido el voto de confianza porque yo no voy a fallar»

La campaña electoral del Real Madrid entra en su tramo final. Últimas horas de jornada de reflexión antes de que los socios voten y decidan el futuro del club. Encabezado por Florentino Pérez, el presidente actual, o por Enrique Riquelme, el candidato. El segundo nombre mencionado vio la primera mitad del partido de baloncesto entre Real Madrid y La Laguna Tenerife y, en el descanso, atendió a los medios de comunicación, entre los que se encontraba OKDIARIO.

«Mañana es un grandísimo día. Será complejo para ir a votar, pero pido al socio que haga lo posible para ir a votar. Que vote lo que estime, un club que se venda y pone al socio a un lado o con las propuestas que hemos hecho. Pido, por favor, que vaya a votar mañana después de 20 años sin elecciones. Lo prioritario es que el socio vote. Estamos muy ilusionados de que los socios puedan votar», inició Enrique Riquelme.

«Hemos hecho lo que prometí. Prometí que me presentaría y tendría una candidatura seria, transparente e ilusionante. Al socio le pido el voto de confianza para mí porque yo no voy a fallar. Busco poner al socio en el centro de todo. Me hubiese encantado un debate, pero no ha podido ser. Estoy tremendamente preocupado por la situación financiera del club», finalizó Enrique Riquelme.