¿A qué hora salen los resultados de las elecciones a la presidencia del Real Madrid?

El Real Madrid celebra sus elecciones presidenciales este domingo 7 de junio. Los socios están citados a depositar su voto en las urnas habilitadas en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para este fin. Serán los primeros comicios electorales que se celebren en el club blanco desde 2006, motivo por el cual surgen muchas preguntas alrededor de las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Entre ellas, cuándo se conocerán los resultados de las votaciones. La planificación deportiva está paralizada hasta que se resuelva el ganador, y tras el recuento de votos la nueva Junta Directiva podrá dar los primeros pasos para configurar el equipo de cara a la temporada 2026/27.

Se espera un gran desplazamiento de socios del Real Madrid hacia la Ciudad Deportiva con motivo de los comicios electorales. Las urnas de Valdebebas estarán habilitadas en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Deportiva entre las 09:00 y las 20:00 horas del domingo. El desplazamiento será complicado para muchos de los socios, ya que este fin de semana convergen en la capital española varios eventos multitudinarios como la visita del Papa León XIV y los conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano. Por este motivo, el Real Madrid ha dispuesto un servicio de autobuses lanzadera gratuitos para facilitar la llegada de sus socios a Valdebebas.

Avenida del Partenón, 14 (Barajas) . Próximo a la salida de metro Campo de las Naciones.

. Próximo a la salida de metro Campo de las Naciones. Calle Mateo Inurria, 11 (Chamartín) . Próximo al intercambiador de Plaza de Castilla.

. Próximo al intercambiador de Plaza de Castilla. Avenida de América, 14 (Salamanca). Próximo al intercambiador de Avenida de América.

Los socios que pueden ejercer su derecho a voto son aquellos incluidos en el censo electoral publicado por el club después de la convocatoria de elecciones, aunque de manera imprescindible deben cumplir estos dos requisitos: ser mayor de edad y contar con una antigüedad como socio mínima de un año. Los votantes deberán decidir entre la candidatura del actual presidente, Florentino Pérez, y la nueva propuesta del empresario alicantino Enrique Riquelme. El Real Madrid se prepara para los comicios presidenciales después de una campaña electoral repleta de promesas y propuestas por parte de ambos candidatos.

¿Cuándo se conocerán los resultados de las elecciones del Real Madrid?

Una vez se cierre el plazo para la votación en las urnas del Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, se procederá al recuento de votos que desvelará quién será el próximo presidente del club merengue. Se espera que el resultado se desvele esa misma noche, aunque también habrá que tener en cuenta el voto por correo. El plazo para solicitarlo se cerró el 3 de junio, mientras que la fecha habilitada para el voto concluye el sábado 6 de junio.

El proyecto deportivo, social y económico del Real Madrid aguarda una continuidad; por lo que el próximo presidente del club se confirmará el lunes 8 de junio cuando se haya procedido al recuento completo de los votos de los socios. Los aficionados madridistas y socios cuentan las horas para conocer los resultados de las elecciones presidenciales del Real Madrid, vitales para el futuro del club.