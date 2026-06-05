Espectacular: así está el Bernabéu a pocas horas de la visita del papa León XIV

El estadio Santiago Bernabéu se engalana para la visita del papa León XIV. El coliseo del Real Madrid tendrá un papel fundamental en la visita del Santo Pontífice a España acogiendo un encuentro con la Comunidad Diocesana el próximo lunes día 7 de junio. La cabeza de la Iglesia católica espera acoger a más de 80.000 fieles en un acto único en la historia del club.
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