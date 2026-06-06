Los socios deciden el futuro del Real Madrid

Los socios del Real Madrid eligen el futuro de su club este domingo en una jornada histórica de elecciones para todo el madridismo. Florentino Pérez y Enrique Riquelme pugnarán por la presidencia blanca para los próximos cuatro años después de dos semanas de campaña donde ha pasado de todo. Desde el anuncio de José Mourinho por parte de Florentino hasta el de Haaland por parte de Riquelme. Valdebebas será el centro del universo para una jornada electoral que decide el futuro del club de las 15 Copas de Europa.

Parte con clara ventaja Florentino Pérez en estas elecciones, ya que su legado es indiscutible. Enrique Riquelme, por su parte, ha tenido que realizar una campaña desde cero para que el socio le empiece a conocer. La encuesta publicada por este periódico el pasado 1 de junio daba vencedor a Florentino con el 77,3% de los votos. Una semana después han pasado muchas cosas y la cosa ha podido apretarse algo más. Pero las urnas dictarán sentencia.

La jornada electoral en Valdebebas arrancará este domingo en el Pabellón de Baloncesto a partir de las 9:00 horas. Una jornada que se alargará de manera ininterrumpida hasta las 20:00 horas de la tarde. Luego se conocerán los resultados y el Real Madrid podrá comenzar a planificar la próxima campaña con total garantía.

Elecciones históricas en el Real Madrid

20 años después se vuelve a votar en el Real Madrid. Las últimas elecciones se produjeron en el año 2006 y no se presentó Florentino Pérez tras dimitir como presidente. Aquellas las ganó Ramón Calderón en unos comicios con otros cuatro candidatos más: Juan Palacios, Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano.

Desde aquellas elecciones, siempre ha habido una única candidatura, desde 2009, y no ha sido otra que la de Florentino Pérez, que durante estos años de mandato se ha convertido en el mejor presidente de la historia del club junto a Santiago Bernabéu. Hasta que en este 2026, y por sorpresa, le ha salido un duro competidor: Enrique Riquelme.

Enrique Riquelme vs. Florentino Pérez

Enrique Riquelme, empresario alicantino de 37 años y presidente ejecutivo de Grupo Cox, dio el paso para presentarse a las elecciones en el Real Madrid y está batallando en una dura campaña contra Florentino Pérez tras depositar un millonario aval.

Ha sido una campaña que ha durado unas dos semanas y donde ha pasado de todo. Los dos candidatos han presentado sus proyectos sociales, económicos, institucionales y deportivos a todos los socios del Real Madrid en diferentes actos de campaña presenciales o a través de las redes sociales de sus candidaturas. «Mucha historia por hacer» contra «Legado y futuro».

José Mourinho, Konaté, Dumfries y un jugador que puede costar unos 150 millones de euros y que por el momento es una sorpresa son las bazas deportivas de Florentino Pérez. Los tres primeros ya estarían fichados. La oferta la presentará el presidente blanco tras las elecciones.

Enrique Riquelme, por su parte, ha incorporado a su estructura deportiva a Raúl González como director deportivo y a Fernando Hierro como director de cantera. Además, ha asegurado que, si llega a ser presidente, Rodri y Haaland jugarán en el Real Madrid. También anunció que, si gana las elecciones, Raúl se sentará a negociar con Klopp para que sea su entrenador.