El consejo de Deschamps a Olise si ficha por el Real Madrid: «Si me pusiera en el lugar del Bayern…»

Michael Olise suena con mucha fuerza para ser ese fichaje estrella que ha prometido fichar Florentino Pérez si es elegido presidente del Real Madrid. Una operación que se aseguró que ofrecería 150 millones de euros el próximo martes y que poco a poco ha hecho que el francés sea el que tenga más papeletas para ser el elegido. Una posibilidad que ha entrado a opinar su seleccionador Didier Deschamps y de qué decisión tomaría en el caso de que tuviese sobre la mesa seguir en el Bayern o aterrizar en el Santiago Bernabéu.

Olise se encuentra en la concentración con Francia preparando el Mundial junto con otros compañeros del Real Madrid como Kylian Mbappé y Aurelién Tchouaméni. Su seleccionador, que le conoce bien, después de haberle convertido en un peso pesado del conjunto nacional, valoró su evolución desde que apenas despuntaba desde las categorías inferiores: «Lo veo desde que estaba con Henry en los Juegos Olímpicos; luego fue un poco difícil cuando se unió a nosotros. Ha hecho una temporada excelente. Tiene un gran carácter y personalidad. Es algo discreto y tímido, pero cuando está en el campo es diferente», explicó.

Deschamps avisa al Bayern con Olise y el Real Madrid

Olise viene de cuajar un gran curso en el Bayern liderando el ataque con Kane. Es uno de los jugadores revelación de Europa y eso ha hecho que el Real Madrid, y especialmente Florentino, le vea como para ser el fichaje más caro de la historia del Real Madrid: «Ahora es radiante y se encuentra entre los mejores del mundo. La exposición mediática no es lo suyo, pero lo importante es lo que hace en el campo. Su ascenso ha sido magnífico», dijo en una entrevista en Marca.

Deschamps aconsejó qué debería hacer Olise: «Él sabrá muy bien si se queda en el Bayern de Múnich o si debe cambiar de aires. No hay una decisión buena o mala. Si me pusiera en el lugar de Kompany o del presidente del Bayern, tenerle en su equipo y que se quedara en el Bayern sería algo muy bueno. Me imagino que recibirá ofertas de otros clubes. No me preocupa el hecho de que lo que hace con el Bayern o lo que hace con la selección francesa lo haga también en otros clubes», concluyó el seleccionador.