Michael Olise gana enteros como la bomba de 150 millones de Florentino

El fichaje bomba que anunció Florentino Pérez no saldrá por menos de 150 millones y, aunque no dio nombres, no tardaron en aparecer unos y ser descartados otros. Muchos de ellos, por el propio presidente del Real Madrid. En un principio, Vitinha y Joao Neves son los teóricos futbolistas que aparecen en la pole para convertirse en ese jugador al que Florentino espera convertir en el fichaje más caro de la historia del club. Sin embargo, la opción de que sea Michael Olise no está ni mucho menos descartada.

El presidente del Real Madrid dejó claro que no jugaba en la Premier League y, también, al ser concretamente preguntado por dos futbolistas del Bayern de Múnich, como Harry Kane y el propio Olise, dio su negativa. Pero es bien sabido que la posición en ataque donde más problemas está encontrando el conjunto blanco para contar con un futbolista de garantías es en el costado diestro. Es por ello que el extremo francés ha comenzado a sonar con fuerza.

«Confirmo que después de fichar a Mourinho y Konaté, también hemos fichado a Dumfries y que vamos a tener fichajes en otros muchos sitios. El martes voy a hacer una importante oferta de otro club de la Champions y va a ser la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid va a pagar en la historia en un traspaso. Van a ser 150 millones. La oferta la haremos el martes si soy reelegido», señaló Florentino en la entrevista ofrecida en Horizonte.

Dio más detalles sobre ese jugador por el que pondrá 150 millones. Reveló que se trataba de un futbolista joven y, además, descartó varios nombres. «Olise es un gran jugador, pero no es. Doku tampoco. Vamos a hacer una oferta importante de por lo menos 150 millones. No juega de la Premier y viejo no es. No es Harry Kane», señaló Florentino Pérez.

Pese a ello, medios como Telegraph siguen insistiendo en que el futbolista del Bayern es el elegido. Olise, por tanto, no se cae de la terna de futbolistas que encajan perfectamente en esa megaoferta que realizará el presidente del Real Madrid en caso de ser reelegido en el cargo el próximo 7 de junio. Si Florentino sale elegido de nuevo presidente, el martes hará una oferta de «mínimo 150 millones» de euros.

Mourinho vigila a Olise

Lo que sí que está claro es que José Mourinho será el entrenador encargado de liderar a este nuevo Real Madrid en caso de que Florentino Pérez sea elegido presidente de nuevo. El técnico portugués llegará al Bernabéu otra vez por una cantidad de 15 millones de euros, que es lo que deberán pagar al Benfica por su salida. El técnico ha entrado en campaña electoral y, además, conoce de cerca a Olise, puesto que en este final de temporada ha estado siguiéndole de cerca.

El que será entrenador del Real Madrid si Florentino gana, estuvo presente en Berlín el pasado 23 de mayo, para presenciar la final de la DFB Pokal (Copa de Alemania) entre el Bayern de Múnich y el Stuttgart. En aquel momento, se sabía ya que el portugués era el elegido por el actual presidente para entrenar al conjunto blanco el próximo curso, aunque no había sido confirmado de forma oficial por el actual mandatario.