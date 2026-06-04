Florentino: «El martes haré la mayor oferta de la historia de un traspaso del Real Madrid: 150 millones»

Florentino Pérez respondió al órdago lanzado por Enrique Riquelme con el anuncio de una oferta por un crack mundial el próximo martes. El presidente del Real Madrid dio varias pistas y la cifra inicial que tiene previsto gastar en la incorporación del jugador: 150 millones.

«Confirmo que después de fichar a Mourinho y Konaté, también hemos fichado a Dumfries y que vamos a tener fichajes en otros muchos sitios. El martes voy a hacer una importante oferta de otro club de la Champions y va a ser la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid va a pagar en la historia en un traspaso. Van a ser 150 millones. La oferta la haremos el martes si soy reelegido», dijo el mandatario blanco.

El presidente blanco además dio un palo a Enrique Riquelme por los modos utilizados en el presunto acuerdo con Erling Haaland. «Eso de que el club no sepa nada y digas que vas a fichar a un jugador no tiene sentido. Será un futbolista que jugará de la media para arriba y no es Haaland. No vamos a hacer lo que ha hecho Riquelme. Todo el mundo ha dicho que es mentira», añadió.

En una entrevista con Iker Jiménez en Horizonte, el periodista intentó que Florentino Pérez le diese alguna pista más sacando nombres de jugadores que descartó categoricamente. «Oliseh es un gran jugador, pero no es. Doku tampoco. Vamos a hacer una oferta importante de por lo menos 150 millones. No juega de la Premier y viejo no es. No es Harry Kane», aseveró.

Además, Florentino Pérez aseguró que «todos los jugadores quieren venir a jugar al Real Madrid. Eso es una realidad». El presidente blanco también no dejó de elogiar a su entrenador para este proyecto, Jose Mourinho. «Es el técnico puede ser ese revulsivo que nos vuelva a hacer competitivos. Ya lo hizo una vez y lo hará otra vez», zanjó.