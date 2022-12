¿Por qué a Argentina se le llama la Scaloneta?

Pocas historias en el Mundial de Qatar 2022 como la de Argentina, ya finalista de la competición y a un sólo partido de ver cumplido el sueño de todo un país, posiblemente el que más vive las citas mundialistas, o al menos de manera más pasional, más especial. Los incondicionales de la albiceleste veneran a Lionel Messi, pero hacen lo propio con su homónimo, un Lionel Scaloni que como técnico de perfil bajo está a punto de ascender a lo más alto, y por el camino ha colocado un nombre nuevo al equipo argentino. Súbanse todos a La Scaloneta.

Porque sí, Argentina ahora también se conoce como la Scaloneta, sumándose a la moda en la que por el nombre del protagonista, en caso de deportes de rendimiento individual, o del entrenador, habitualmente, en los de clubes o selecciones nacionales –como es el caso–, se ha cambiado la denominación del individuo o el equipo en cuestión para, con el sufijo -eta, ponerle un nombre y convertir el conjunto en un vehículo al que subirse, como el barco figurado en el que tantas veces nos montamos o nos bajamos con un jugador, club o institución.

En este caso Argentina ya no lo es tanto, ha dejado un pequeño pedazo para convertirse en la Scaloneta, el vehículo en el que ya no sólo el 100% del país sudamericano está subido en busca del Mundial, si no al que se han sumado también seguidores del fútbol, internacionales, ya sin sus países en liza y que desean ver a la albiceleste, al combinado liderado por los Lioneles, Messi y Scaloni, levantando el tercer título de campeón del mundo de su historia.

¿Cuándo cambió Argentina a La Scaloneta?

Ya lo vemos hasta en los medios digitales, como sinónimo perceptible y entendible para el espectador. La Scaloneta hace referencia a Argentina por su entrenador y gracias a los éxitos del equipo, pero queda la duda de cuándo comenzó a denominarse así a la albiceleste y también otra incógnita, esta más complicada de resolver, de hasta cuándo durará la fiebre por este nombre que tantos éxitos ha derivado para la Argentina.

No existe en principio una fecha exacta del nacimiento del mote, de la Scaloneta, pero se dice que después de los cuartos de final de la Copa América 2021, en los que Argentina venció y goleó a Ecuador por 3-0, se comenzó a escuchar el término que ahora acompaña al combinado sudamericano en el Mundial y hasta la final por el título. El colectivo lo dijo y la bola comenzó a hacerse grande, de la mano de la costumbre de llamar con estos términos a los equipos, y ha acabado reportando éxitos a la albiceleste. Lo que funciona no se toca, así que mientras Argentina siga ganando, seguirá siendo La Scaloneta.