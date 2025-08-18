OKDIARIO también caza a la madre de Sánchez y a las hijas del presidente en la playa privada de La Mareta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disfruta de sus vacaciones en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote) acompañado de su familia casi al completo: su mujer, Begoña Gómez -que, como se recordará, está imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo-, sus hijas -Ainhoa y Carlota- y sus padres, Pedro y Magdalena.

Desde su llegada a la isla, el pasado 2 de agosto, Sánchez ha permanecido recluido en este palacio, propiedad de Patrimonio Nacional. Sólo este domingo, el líder socialista interrumpió sus vacaciones para visitar las zonas afectadas por los graves incendios en Galicia y Castilla y León.

OKDIARIO ha podido captar, no obstante, las primeras imágenes del presidente en su residencia de verano. Y también ha sido testigo de cómo su familia aprovecha estos días de descanso. Su madre ha disfrutado de la playa privada, a la que se accede desde las dependencias del palacio a través de las rocas. Allí se encontraban también las dos hijas del jefe del Ejecutivo.

Blindado en el palacio

La residencia oficial de La Mareta es el destino preferido del presidente del Gobierno, que cada año la elige para pasar sus vacaciones.

En su verano más complicado, el socialista ha reducido al máximo las apariciones públicas y ha pasado sus días en el interior de este recinto.

Según ha podido saber este periódico, a su llegada a Lanzarote, los padres del presidente socialista se alojaron en un hotel de costa Teguise, donde se ubica el complejo residencial de La Mareta. Sin embargo, hace unos días decidieron trasladarse al palacio oficial para acompañar a su hijo. Se desconoce hasta cuándo estarán alojados en esta residencia, que Pedro Sánchez elige para pasar sus vacaciones desde que llegó a La Moncloa en 2018. La previsión es que el líder socialista permanezca en Lanzarote hasta casi finales de mes.

Al contrario que en años anteriores, cuando solía disfrutar de mercadillos y restaurantes típicos o hacer salidas en bicicleta, no se ha visto a Sánchez por la zona. El presidente mantiene sus rutinas y disfruta de las posibilidades que ofrece el palacio oficial, como la mencionada playa privada, donde practica snorkel con su mujer. También aprovecha para bucear en los alrededores. Sus hijas, grandes aficionadas a los deportes náuticos, practican paddle surf.