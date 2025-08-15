OKDIARIO sorprende a Pedro Sánchez en el interior de La Mareta

Pese a la ola de incendios que desde hace días asola España -con un balance de tres personas fallecidas-, Pedro Sánchez mantiene sus vacaciones en el palacio residencial de La Mareta (Lanzarote), a donde llegó el pasado 2 de agosto. Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta información, el presidente socialista permanece en su residencia oficial veraniega. Las imágenes fueron grabadas a primera hora de la mañana de este jueves.

El presidente socialista no ha alterado sus planes vacacionales, que sólo ha interrumpido para participar, el pasado miércoles -y desde un despacho de La Mareta- en una reunión por videoconferencia sobre Ucrania, con líderes de la Unión Europea y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski -Sánchez no estuvo en la reunión a la que sí asistió Donald Trump-, y para tuitear en sus redes sociales sobre la evolución de los fuegos, que avanzan sin control en varios puntos del país.

«Todos los medios del Gobierno trabajan para afrontar la difícil situación que vive nuestro país. La amenaza sigue siendo extrema. Gracias a los héroes que siguen enfrentándose al fuego para protegernos a todos» escribió Sánchez el jueves por la mañana, para lamentar el fallecimiento de un segundo voluntario en los incendios de Castilla y León.

España vive este agosto una de sus peores olas de incendios, con miles de personas evacuadas, especialmente en Galicia y Castilla y León. Los fuegos han provocado el fallecimiento de tres personas, un hombre en Tres Cantos (Madrid) y dos en Castilla y León, estos últimos, voluntarios que luchaban contra el avance de las llamas.

Pese a ello, el Gobierno ha evitado asumir la gestión directa de los incendios, que ha delegado en las comunidades autónomas. Ni Sánchez, ni ningún ministro, ha visitado las zonas afectadas.

Sánchez llegó a La Mareta a principios de agosto, junto a su mujer Begoña Gómez, y desde entonces ha permanecido blindado en esta residencia, propiedad de Patrimonio Nacional y donde acostumbra a pasar sus vacaciones de verano.

El Ministerio del Interior ha desplegado a 20 GRS para ocuparse de la seguridad del presidente del Gobierno durante este mes. Las dietas que reciben estos guardias civiles de élite ha sido motivo de polémica, pues Interior apenas les abona 77 euros, con los que tienen que pagar el alojamiento y las comidas de todo el día. Además, los agentes se ven obligados a adelantar hasta el 20 por ciento de esta cantidad.

Desde su llegada, el presidente del Gobierno no ha protagonizado ninguna aparición pública en la isla. En años anteriores, Sánchez se ha dejado ver en el tradicional mercadillo de Haría -como ocurrió el año pasado cuando acudió acompañado de Begoña Gómez y Salvador Illa, presidente de la Generalitat- o en algún restaurante típico.

Sánchez ha mantenido sus planes de descanso pese a los múltiples escándalos de corrupción que cercan a su entorno personal y político, como el caso Begoña -su mujer está imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo-, el caso David Sánchez -su hermano está procesado por tráfico de influencias y prevaricación-, la ya conocida como trama del PSOE -el amaño de contratos públicos a cambio de mordidas por la red liderada por su ex número tres, Santos Cerdán, actualmente en prisión-, las grabaciones de Leire Díez -la fontanera del PSOE que ofrecía favores a cambio de información contra el teniente coronel de la UCO a cargo de los delitos económicos- o la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz