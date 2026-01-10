Adiós a la Línea 6 de Metro de Madrid: cambios en su horario habitual, qué días cierra antes y alternativas

La Línea 6 del Metro de Madrid vuelve a ser noticia y, una vez más, por motivos relacionados con las obras que avanzan para convertirla en la primera línea automatizada de todo el servicio de metro de la capital. De este modo, y cuando parecía que tras la vorágine navideña la normalidad estaba asegurada, la compañía ha anunciado un nuevo ajuste que afectará directamente al horario de cierre y que además será instantáneo, ya que arranca mañana. No se trata de un corte total ni de una alteración en toda la jornada, pero sí de un cambio que afectará a miles de usuarios entre semana.

Metro de Madrid ha confirmado que el adelanto del cierre entrará en vigor este domingo 11 de enero, y no el 7 como se había previsto inicialmente. La modificación llega en pleno proceso de instalación de las futuras puertas automáticas de andén, un elemento clave de la modernización de la línea más popular de todas, conocida por Circular. Con estas obras, la empresa quiere evitar nuevos cierres largos como los que afectaron a la línea durante buena parte del año pasado. La intención es sencilla: avanzar lo máximo posible por las noches sin interferir en las horas de mayor tránsito. Aun así, el adelanto del cierre obligará a reorganizar rutinas y buscar alternativas para quienes dependan de la línea entre semana. Metro de Madrid afirma que garantizará la movilidad, pero la medida vuelve a poner a la Línea 6 en el centro del debate sobre el equilibrio entre obras y servicio. Conozcamos ahora cómo va cambiar el horario de esta línea 6 del metro de Madrid y qué alternativas vamos a tener.

Cambios en el horario de la Línea 6 del Metro de Madrid

El nuevo horario comenzará a aplicarse mañana domingo 11 de enero. Desde ese día, la Línea 6 cerrará a las 23.00 horas de domingo a jueves, un adelanto significativo si se compara con el horario habitual de cierre del Metro (01.30 horas).

Los viernes y sábados no habrá cambios, por lo que el servicio se mantendrá entre las 06.00 y la 01.30 horas, coincidiendo con los tramos de mayor demanda. Metro de Madrid señala que esta distinción permite continuar las obras sin perjudicar a los viajeros que dependen de la Circular durante los fines de semana, cuando es especialmente utilizada.

La modificación está ligada directamente a la instalación de las nuevas puertas automáticas de andén, que deberán colocarse en las 28 estaciones de la línea. Ese trabajo solo puede realizarse durante la noche, y requiere disponer de más horas sin trenes circulando.

Qué alternativas habrá mientras dure el cierre adelantado

Metro de Madrid volverá a habilitar autobuses gratuitos para cubrir el tramo horario afectado. Estos autobuses funcionarán de 23.00 a 01.30 horas, realizando el recorrido en superficie y conectando las estaciones de la Circular.

Habrá dos líneas especiales, igual que durante los cierres parciales del año pasado y que serán la SC1 (sentido antihorario) y SC2 (sentido horario).

La compañía explica que estos servicios tienen como objetivo garantizar que ningún usuario quede sin alternativa en la franja nocturna. El sistema ya se utilizó entre mayo y diciembre, cuando parte de la línea permaneció cerrada por las obras de modernización.

Las obras de automatización avanzan por fases

La modernización de la Línea 6 comenzó el 31 de mayo y se desarrolla en varias fases. En la primera de ellas, el arco oeste entre Moncloa y Méndez Álvaro permaneció cerrado hasta el 5 de septiembre, una semana antes de lo previsto. La segunda fase afectó al arco este, entre Moncloa y Legazpi, y finalizó el 20 de diciembre, diez días antes de la fecha anunciada.

Ahora arranca una etapa nueva: la instalación progresiva de las puertas automáticas de andén. Los trabajos comenzarán a finales de enero, y la primera estación en recibirlas será Legazpi. Antes de colocar estas estructuras, Metro ha reforzado el borde de los andenes con miles de pilares y elementos provisionales para soportar su peso.

Más adelante, desde junio o julio, empezará la tercera fase con la llegada de los 40 nuevos trenes fabricados por CAF. Primero circularán en pruebas y, si todo avanza según lo previsto, empezarán a transportar viajeros en 2027, año en el que la Línea 6 será la primera automatizada de toda la red.

Una transformación millonaria para la línea más usada del metro

La inversión total de este proyecto alcanza los 800 millones de euros. Sólo la obra finalizada en diciembre supuso 164 millones destinados a renovar 86 kilómetros de vía, reforzar plataformas y preparar los andenes para las nuevas puertas automáticas. En total, se han colocado 167.000 placas de apoyo, 27 aparatos de vía y más de 3.500 pilares para sostener la estructura.

Con este proyecto, Metro de Madrid persigue una mejora profunda que implique más seguridad, intervalos más cortos, menor consumo energético y una circulación totalmente automatizada. Hasta que llegue ese momento, la Circular seguirá acumulando ajustes nocturnos, cierres adelantados y servicios alternativos que buscan minimizar el impacto en el día a día de los viajeros.