Este es el motivo por el que hoy cierra la estación de Metro y Cercanías de Sol en Madrid: horario de apertura y cierre

El 5 de enero es uno de los días con mayor movimiento en el centro de Madrid debido a la Cabalgata de Reyes Magos, de modo que surgen dudas sobre el funcionamiento del transporte público y si va a estar operativos como de costumbre. En concreto, si la estación de Sol seguirá funcionando con normalidad o si podría aplicarse un cierre temporal durante la Cabalgata, como ha ocurrido en ediciones anteriores.

Por ahora, Metro de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes no han comunicado ningún cierre previsto para Sol en esta jornada. La estación no aparece dentro de las fechas anunciadas oficialmente para restricciones por seguridad, que sí afectan a otros días de diciembre y a las primeras fechas de enero. Aun así, la previsión de miles de personas desplazándose hacia el centro obliga a considerar posibles ajustes de última hora. La situación no es nueva si tenemos en cuenta que en años anteriores, la Cabalgata ha provocado cierres puntuales en algunas estaciones céntricas cuando la afluencia superaba los niveles habituales. Por eso, aunque no haya un aviso formal, las autoridades mantienen activo un dispositivo que permite actuar con rapidez si la movilidad se complica.

Cierre hoy de la estación de Metro y Cercanías de Sol en Madrid

La Cabalgata de Reyes 2026 comenzará a las 18 horas en Nuevos Ministerios y avanzará por uno de los ejes principales de la ciudad. El desfile pasará por la plaza de San Juan de la Cruz, el paseo de la Castellana, Gregorio Marañón, Emilio Castelar, Colón, Recoletos y final en la Plaza de Cibeles, donde está previsto que el acto concluya alrededor de las 21:00 horas.

A lo largo del recorrido se habilitarán zonas para personas con movilidad reducida y se intentará mantener abiertos varios pasos peatonales mientras sea posible. Estos cruces, supervisados por Protección Civil, se irán cerrando a medida que avance el desfile y el público vaya ocupando las aceras. Este tramo horario coincide cada año con el mayor número de desplazamientos hacia el centro, tanto para ver la Cabalgata como para acceder a las zonas comerciales cercanas, lo que incrementa la presión sobre la red de Metro.

Estaciones afectadas y refuerzos en Metro

El Consorcio Regional de Transportes ha previsto refuerzos en varias líneas durante los días señalados del mes de enero, especialmente en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10, que son las que suelen absorber el mayor incremento de viajeros. También se ha reforzado el personal en estaciones como Sol, Callao, Gran Vía, Sevilla, Tribunal, Ópera, Banco de España y Plaza de España.

En el caso de Banco de España, sí existe una advertencia explícita: los trenes podrían dejar de parar y la estación podría quedar cerrada temporalmente si las aglomeraciones en el exterior superan ciertos límites. Es una medida que ya se ha aplicado en otras Cabalgatas y que se activa cuando la acumulación de público impide garantizar un acceso seguro.

Estas decisiones, aunque no siempre se anuncian con antelación, forman parte del operativo habitual en jornadas de alta afluencia, y son precisamente las que alimentan la posibilidad de ajustes en otras estaciones céntricas, incluida Sol.

Por qué Sol sigue en el foco pese a no estar en la lista oficial

Los comunicados de Navidad del Consorcio sí que incluyeron cierres temporales de Sol en múltiples fechas de diciembre y también los hubo los días 2 y 3 de enero. Es decir, Sol sí ha sido considerada una estación sensible durante toda la campaña navideña. La única excepción llamativa es el 5 de enero, que no aparece recogido en las fechas oficiales aunque repetimos que como ya se ha cerrado en años anteriores, no sería de extrañar que en el último momento informen de que sí queda cerrada.

De hecho, la experiencia de otros años demuestra que el 5 de enero es una jornada en la que el comportamiento del público influye directamente en el funcionamiento del transporte. Si las zonas próximas al recorrido se saturan o si se producen acumulaciones en superficie, el cierre temporal de accesos en alguna estación céntrica puede activarse sin previo aviso. Esto explica que Sol siga siendo una de las estaciones más vigiladas durante toda la tarde.

Recomendaciones para los desplazamientos de hoy

Ante la previsión de una gran afluencia de personas, las autoridades aconsejan planificar desplazamientos, evitar el vehículo privado y utilizar estaciones alternativas situadas a cierta distancia del recorrido. También se recuerda que el dispositivo de Metro incluye tanto refuerzos como restricciones puntuales en función de la evolución del evento, lo que puede afectar a la movilidad en cualquier momento.

Por ahora, Sol continúa operativa y no existe ningún aviso que indique un cierre programado. Aun así, se recomienda prestar atención a los canales oficiales de Metro y del Consorcio durante toda la tarde. Las decisiones finales dependen de la afluencia real de público y pueden aplicarse de forma inmediata si es necesario.