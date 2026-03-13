Detenidos una madre y su hijo por golpear a un profesor en un instituto de Alcoy (Alicante)

Dos familiares de un alumno de un instituto de la localidad de Alcoy, en Alicante, su madre y un hermano menor de edad, han resultado detenidos este viernes por golpear a un profesor en un Instituto de Educación Secundaria (IES) en la citada localidad. El docente tiene una herida en el párpado de uno de sus ojos y una erosión en uno de sus oídos, producto, al parecer, de un mordisco sufrido mientras recibía los golpes. Ha sido la Policía Local de Alcoy, adscrita a la Concejalía que dirige el edil Raúl Llopis, la que con su rápida y decisiva intervención ha conseguido liberar al docente, al que sus agresores tenían agarrado del cuello. Y mantener, también, en el lugar a los autores hasta la llegada de la Policía Nacional.

Como consecuencia de todo ello, la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana ha activado los protocolos de protección al alumnado y al profesorado con que cuenta para estos casos, según han informado fuentes de la misma a OKDIARIO.

Los hechos se han desencadenado al mediodía de este viernes, cuando la mujer y su hijo se han presentado en el centro, donde el profesor había amonestado a otro hijo de la mujer, al parecer, por su comportamiento.

No es este el primer caso de agresión a un docente que se produce en los últimos años. En marzo de 2024, tal como entonces publicó OKDIARIO, un alumno expulsado de un instituto de la localidad valenciana de Chirivella, agredió con puñetazos y patadas a una profesora del centro, a la que no conocía de antes.

En enero de 2025, tres desconocidos agredieron al director del Instituto de Educación Secundaria (IES) La Morería de Mislata, en Valencia, tras colarse en el centro educativo con la intención de agredir a un alumno, según confirmaron fuentes de la Conselleria de Educación. La agresión se produjo cuando el directivo del centro intentó evitar la del citado alumno. El supuesto agresor fue detenido por la Policía, según las mismas fuentes.