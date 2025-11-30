La expresión de moda que usan tus hijos sin parar y que los adultos no entienden

En plena era digital, algunos fenómenos virales trascienden las redes sociales y terminan formando parte de nuestro día a día. Uno de los ejemplos más recientes es el meme «6-7» o «six seven», que se ha convertido en un fenómeno global entre la generación alpha, es decir, los nacidos a partir de 2010. A diferencia de otros memes, éste parece que no tiene un significado concreto, y quizá ese sea precisamente su encanto. La primera referencia que se tiene de él se encuentra en la canción «Doot Doot (6 7)» del rapero estadounidense Skrilla, lanzada en diciembre de 2024.

Posteriormente, el jugador de baloncesto Taylen Kinney popularizó la frase cuando, en una entrevista de TikTok le preguntaron sobre su café de Starbucks. Su respuesta fue «six seven», acompañada de un gesto característico con las manos, donde ambas palmas miran hacia arriba y se mueven alternadamente de arriba abajo. A partir de ese momento, empezaron a aparecer multitud de vídeos de niños y adolescentes que repetían «6-7» en distintos contextos.

La expresión '6-7' que se ha hecho viral

Según Dictionary.com, que lo eligió palabra del año en 2025, no se trata de una palabra en el sentido tradicional. Tampoco tiene un mensaje cultural o un objetivo comunicativo claro. Sin embargo, su popularidad no ha hecho más que crecer.

Incluso personalidades del deporte y la cultura popular también se han sumado al fenómeno. Por ejemplo, Antoine Griezmann, futbolista del Atlético de Madrid, celebró dos de sus goles con el gesto del «six seven» explicando que su hijo y sus compañeros de colegio lo utilizan constantemente. Incluso leyendas del baloncesto como Shaquille O’Neal han reaccionado en TikTok ante la popularidad de la expresión.

Curiosamente, existen diversas teorías sobre el origen de «6-7». Algunas apuntan a que Skrilla vivía en la calle 67 de Filadelfia, mientras que otras lo relacionan con el código policial estadounidense 10-67, que se utiliza para indicar un fallecimiento. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones se ha confirmado de manera oficial.

En conclusión, «6-7» es mucho más que dos números o una simple canción que se ha hecho viral en redes sociales. Es un fenómeno cultural que encapsula la manera en que la generación alpha interactúa con el humor, las redes sociales y la comunicación digital.

Es una prueba de que los memes pueden trascender la pantalla y pasar a formar parte de la vida cotidiana, la educación y hasta la publicidad. Y, sobre todo, es un recordatorio de que, a veces, no entender algo es parte del encanto: cuanto más absurdo, más viral. Mientras los adultos buscan explicaciones, los jóvenes continúan diciendo «six seven», consolidando un fenómeno que, no significa nada, pero al mismo tiempo, significa todo.