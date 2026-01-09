Page contra el nuevo modelo de financiación: un «atropello» que provocará el «suicidio político» del PSOE

Emiliano García-Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha, ha pedido que se convoquen elecciones generales ante la propuesta comunicada por la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, del modelo de financiación autonómica. Page ha calificado de «atropello» la situación y percibe en la propuesta de Montero un «intento de suicidio político de algunos sólo por interés personal».

«Antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, –de esa España que ellos quieren romper–, antes que eso, prefiero que hablen los españoles», ha subrayado el presidente de Castilla-La Mancha.

En una comparecencia desde Alcoba de los Montes, en Ciudad Real, García-Page ha asegurado que para él es «un día doloroso» y adelanta que no va a participar «bajo ningún concepto» del «intento de suicidio político de la izquierda que algunos están buscando en España sólo por interés personal».

Page ha criticado que el nuevo modelo de financiación no se haya negociado «con nadie» y lamenta los «argumentos ininteligibles y caóticos» que ha tenido que escuchar, por primera vez, para explicar algo que considera «inexplicable».

«Es intolerable que en España se pacte el modelo de financiación de todos con unos independentistas y luego se sirva el plato frío al resto», ha asegurado García-Page este viernes. «No lo vamos a aceptar», ha afirmado en nombre de Castilla-La Mancha. «No sólo como región afectada, sino porque es echar a la basura decenas de millones de años de pelea por la progresividad fiscal», ha añadido, en referencia a que «pague más el que más tiene, pero no para que se lleve más el que más tiene».

«Pasar de un modelo de progresividad fiscal a uno de regresividad fiscal es inconcebible», ha dicho el dirigente socialista, que asegura que le «duele» tener que ver «a gente» que «dice llevar la misma camiseta que los que estamos aquí, no sé si limpia o muy sucia», defender «lo indefendible», cosas que «sólo defendería la derecha más reaccionaria».

El modelo de financiación

Además de añadir que este nuevo modelo es «el mayor ataque a la igualdad de lo que se ha producido en toda democracia», García-Page ha avisado de que «nos estamos jugando ni más ni menos que lo más importante que se puede jugar en la vida, que es cómo compartimos los españoles la riqueza que es de todos».

«No me vale que ahora, para hablar de la financiación de las autonomías, el pastel sea más grande. Claro, el pastel es más grande. Llevamos 11 años esperando. Ha dado tiempo para que se hornee un pastel más grande. Sí, el pastel sobre la mesa es más grande para repartir, pero los trozos son mucho más injustos. Solo se ha pensado en el trozo de un territorio. E incluso se permite en el lujo de crear fondos de limosnas para algunas comunidades autónomas», ha aseverado.

Page pide elecciones

Emiliano García-Page ha dicho este viernes que, «antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, de esa España que ellos quieren romper», prefiere que «hablen los españoles» en las urnas «y que lo hagan muy claro».

«Sobre esto deben opinar todos los españoles. Nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestros nietos», ha incidido García-Page, quien ha declarado que su Gobierno no va a tolerar «más trampas y más engaños». «No se puede considerar a este país como una inmensa guardería en la que se le puede imponer un relato, un argumentario y venga a cacarear lo que son trampas unas tras otras». «Ya está bien de barrer siempre para los mismos», ha completado García-Page.