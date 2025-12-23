Milagros Tolón: la última cruzada del sanchismo contra Page

Si algo destaca en el ADN de Milagros Tolón es que es una «sanchista» de pies a cabeza. La que fuera alcaldesa de Toledo desde 2015 hasta las elecciones de 2023, cuando el pacto PP-Vox le arrebató la alcaldía de la capital castellanomanchega, ha sido persona de confianza de Pedro Sánchez y motivo de permanente desconfianza para el presidente autonómico, Emiliano García-Page, la oveja negra en el PSOE de Sánchez.

La nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, formó parte de la Ejecutiva de Sánchez y salió de ella, para integrarse en el Comité Federal después de que Sánchez llegase al Gobierno. Pero no perdió la sonrisa. Tolón hizo méritos siempre en defensa de la causa sanchista. Casualmente, entabló su penúltima escaramuza contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, cuando dirigió sus baterías contra la consejera de Igualdad de su Gobierno, Sara Simón, quien había denunciado públicamente un «pucherazo» en las primarias que ganó Pedro Sánchez.

Ocurrió precisamente la semana pasada. Tolón clamó contra la consejera que se había despachado con el «pucherazo» y sus palabras, tildándolas de «gravísimas». Después llegaron los representantes de la autodenominada corriente Izquierda Socialista (según los estatutos del PSOE, elaborados durante el mandato Sánchez-Santos Cerdán, están prohibidas las corrientes internas en las federaciones) a pedir la cabeza de la consejera Simón.

Pero el presidente Page se negó a darla, dejando una guerra abierta en el PSOE de Castilla-La Mancha. No ha pasado ni una semana y Tolón se ha convertido, por sorpresa, en la flamante ministra de Educación del Gobierno de Sánchez. No ganó la batalla, pero sí logró un ascenso en su carrera: de delegada de un Gobierno a miembro del mismo.

Lo cierto es que Milagros Tolón ni ganó la penúltima batalla, ni ha culminado su misión en tierras castellanomanchegas. Tras su salida de la alcaldía de Toledo, Tolón fue nombrada Delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha por Sánchez, para tratar de repetir el esquema que puso en marcha en Andalucía, cuando nombró al actual vicepresidente primero de la Mesa del Congreso, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, su delegado en Andalucía. Celis, entonces, «hizo la cama» y conspiró todo lo que pudo contra la que era líder del PSOE y rival de Sánchez, Susana Díaz.

Peón de Sánchez

En Andalucía, la estrategia de Sánchez surtió su efecto y la otrora poderosa Susana Díaz acabó mordiendo el polvo y viéndose obligada a soltar las riendas del partido y dejarlas en manos del también sanchista Juan Espadas, hoy portavoz en el Senado y de capa caída en la familia socialista. Pero en el caso de Tolón, los dos años en la delegación del Gobierno no han servido para que el sanchismo logre destronar a Page en su tierra.

Sin embargo, todo suma y si Sánchez dudaba de la fidelidad de la ex alcaldesa, la semana pasada pudo comprobar que era a prueba de bombas. Milagros Tolón, peón del presidente en el reino de Page, salió a defender a Sánchez dos días después de que la consejera de igualdad mentara el supuesto «pucherazo» de Sánchez. Y su salida no logró el efecto deseado, pero el presidente Sánchez pudo comprobar que su delegada del Gobierno le era fiel y que estaba dispuesta a dar batallas por él… aunque fuera para perderlas , algo que empieza a no ser tan habitual en este convulso PSOE.