El PP desmonta el relato de la izquierda con la DANA: «Menudo papelón están ustedes haciendo»

Fernando de Rosa, diputado del PP en el Congreso y representante de esa misma formación en la comisión de investigación de la DANA, ha desmontado el relato de la izquierda sobre los hechos acaecidos en aquella trágica jornada. Ha sido este lunes y ha pasado, hasta ahora, muy desapercibida porque justo en esos momentos, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) desestimaba por unanimidad la petición de la juez Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa de la riada, para juzgar al ex presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En su intervención, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, el diputado Fernando de Rosa, primero, desmonta el relato de Compromís mostrando una publicación de la coalición nacionalista con un expresivo «Gracies» (gracias) dirigido al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y al diputado de Bomberos, Avelino Mascarell.

Luego, Fernando de Rosa lee un fragmento del auto del Tribunal Superior de Valencia en que el Alto Tribunal deja claro a la juez que el retraso en el mensaje masivo a la población aquel 29 de octubre de 2024, el día de la DANA, el conocido como Es Alert no causó las muertes. «Menudo papelón están ustedes haciendo», ha expresado De Rosa a la bancada de la izquierda en esa misma comisión en relación a todo ello.

En concreto, Fernando Rosa ha mostrado una fotografía «publicada en las redes sociales de Compromís» al compareciente en la citada comisión de investigación, Avelino Mascarell. Y le ha preguntado si se reconocía en ella, a lo que Mascarell ha respondido afirmativamente. Y que también reconocía en ella al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.

De Rosa ha explicado que en la imagen «aplaudida por el Señor Baldoví, dice gracies (gracias) a la Diputación Provincial». Y ha contrapuesto a ello que «ahora, como el relato se les está hundiendo, como ya no lo pueden mantener, intentan ocultarlo». Pero aquí está la verdad dicha durante esos días», a lo que Mascarell ha agregado que recordaba también que tanto Compromís como el Partido Socialista, en la comisión, «dijeron que la actuación de la Diputación de Valencia había sido exquisita».

A continuación, Fernando de Rosa ha leído una parte del auto de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que rechaza la petición de la juez de la DANA, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, para juzgar a Mazón.

En concreto, el fragmento leído ante la comisión de investigación de la riada en el Congreso es el adelantado este lunes por OKDIARIO en que el Alto Tribunal manifiesta que el retraso en el mensaje masivo a la población aquel 29 de octubre de 2024, el día de la DANA, el conocido como Es Alert no causó las muertes.

Fernando de Rosa ha concluido su intervención mirando hacia la bancada de la izquierda a la que se ha dirigido: «Señorías, menudo papelón están ustedes haciendo en el día de hoy y en todo lo que están ustedes haciendo en esta comisión».