Marta Barrachina reivindica con García Albiol la defensa de los castellonenses frente a la ‘okupación’

La presidenta del Partido Popular en la provincia de Castellón (PPCS), Marta Barrachina, ha defendido este miércoles en la localidad de Almazora, también en Castellón, una política de «tolerancia cero» frente a la okupación. Además, ha reclamado al Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, que deje de bloquear las reformas legales necesarias para proteger a propietarios y vecinos.

Marta Barrachina se ha expresado así durante su participación, este miércoles, en un encuentro abierto con vecinos de Almazora para abordar una de las preocupaciones que más inquieta a los ciudadanos en toda España: la okupación ilegal de viviendas. En ese encuentro, junto a Marta Barrachina, han participado también el alcalde de Badalona (Barcelona), el también popular Xavier Garcia Albiol, y la primera edil de Almazora, María Tormo.

Marta Barrachina ha advertido que la okupación «no es un debate ideológico», sino «un problema real que sufren muchos ciudadanos». Según ha explicado: Detrás de cada vivienda okupada hay vecinos que pierden tranquilidad, propietarios que se sienten indefensos y barrios donde aparecen problemas de convivencia e inseguridad.

Frente a ello, Marta Barrachina ha puesto en valor el esfuerzo de los alcaldes, «que luchan por proteger a sus vecinos». El caso, según ha manifestado, de la alcaldesa de Almazora, María Tormo: «que ha acudido a todos los recursos legales que le permiten atajar esta situación, como Xavier García Albiol hace en Badalona».

Marta Barrachina ha subrayado que el PP «trabaja para todos los vecinos frente a quienes cometen delitos y privan de la convivencia». Y esto ocurre «impunemente» porque «detrás de la okupación hay personas y familias que sienten que la ley no les ampara».

Además, Marta Barrachina ha apelado a las soluciones que deben llegar «tan pronto como Pedro Sánchez abra las urnas». «En el PP estamos preparados para ser la solución a un Gobierno de España que solo resiste», ha afirmado la presidenta del PPCS.

También ha recordado que el PP lleva años planteando reformas para proteger a los propietarios de viviendas y agilizar la actuación de las administraciones, pero que todas ellas permanecen bloqueadas en las Cortes Generales por el PSOE y sus socios.

Entre las medidas que el PP pondrá en marcha cuando gobierne España, según ha expresado, se encuentran los desalojos exprés, impedir el empadronamiento de los okupas, cortar suministros contratados de forma fraudulenta en inmuebles okupados ilegalmente y una mayor protección jurídica para los propietarios, comunidades de vecinos y ayuntamientos afectados por situaciones de okupación.

Marta Barrachina ha defendido que las administraciones deben situarse siempre al lado de quienes cumplen las normas y ha asegurado que el PP seguirá impulsando iniciativas para combatir la okupación ilegal y garantizar que los vecinos puedan dormir con tranquilidad. «Frente a quienes justifican o minimizan este problema, nosotros vamos a seguir defendiendo a las familias, a los propietarios y a todos aquellos vecinos que solo quieren vivir en paz y con seguridad», ha destacado Marta Barrachina.