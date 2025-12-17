Los Mossos d’Esquadra han puesto en marcha el desalojo de cerca de 200 okupas, inmigrantes africanos, del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), en cumplimiento de la sentencia judicial que ha dado la razón al Ayuntamiento de Xavier Garcia Albiol. Durante la operación, los Mossos han tenido que intervenir para contener a la decenas de personas que se han concentrado para intentar detener el desalojo.

El mismo alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, anunciaba en redes a primera hora de la mañana, el comienzo del desalojo masivo: «Tal y como me comprometí, empieza la desokupación de los 400 okupas ilegales del B9 en #Badalona», escribía, acompañando el texto con imágenes del enorme dispositivo puesto en marcha por Mossos d’Esquadra con más de 200 agentes implicados.

Gran parte de los okupas inmigrantes que malviven en este edificio ruinoso de Badalona se han ido marchando por su propia voluntad, pero unas decenas, cerca de 50 personas, se resistían a la expulsión durante la mañana.

Desalojo por «riesgo para la seguridad»

Tras años de litigios con el Ayuntamiento de Badalona, el consistorio que dirige Xavier García Albiol, ha conseguido un orden judicial de desalojo. La juez del caso ha decretado la expulsión de los okupas a pesar de que el consistorio ha admitido que no puede atender las necesidades de alojamiento de todos los sintecho.

La jueza estima necesario el desalojo por una cuestión de «riesgo efectivo para la seguridad pública y de los propios afectados» tras los graves incidentes registrados entre los okupas del viejo instituto, incluidas agresiones entre grupos, robos e incluso un homicidio.

La autorización para el desalojo de estos okupas de Badalona, sí exige que se haga según los protocolos de atención a personas vulnerables y sin techo. La Fiscalía no se ha opuesto a la expulsión de los inmigrantes okupas, con la condición de que se facilitara un techo a los okupas que lo necesiten.

El Ayuntamiento ya ha precisado que no tiene recursos suficientes para atender a los 200 okupas desalojados. Sí realojará temporalmente a cerca de 50 personas de las 166 que ya reciben desde hace meses ayuda de los servicios sociales de Badalona.