Son las imágenes del momento en el que un hombre es apuñalado en Mazarrón y todos los protagonistas del vídeo son delincuentes magrebíes habituales que se enfrentan con armas blancas en el puerto de la localidad murciana. La Guardia Civil, que ya ha detenido a los dos autores de la cuchilladas, cree que el ataque fue una venganza ya que la víctima había agredido a sus atacantes hace unos meses.

Una venganza ejecutada a traición y por la espalda, en la que el apuñalado en Mazarrón recibió tres cuchilladas en el cuello y en la parte posterior del cuerpo a manos de dos delincuentes reincidentes magrebíes.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el agresor se acerca a la víctima armado con un cuchillo de grandes dimensiones y le produce un corte en la cabeza y posteriormente se lo clava en la espalda.

Apuñalado por dos atacantes

La víctima intenta escapar pero cae al suelo y un segundo agresor armado con otro gran cuchillo aparece en escena y lo intenta rematar en el suelo clavándole el arma. Sólo la intervención de los amigos de la víctima consigue detener la agresión.

Horas después, la Guardia Civil, consiguió identificar y detener a los dos principales agresores del apuñalado en Mazarrón gracias a las imágenes del ataque grabadas por una cámara de seguridad.

Venganza entre delincuentes magrebíes

Tras analizar las imágenes del ataque y detener a sus protagonistas, los guardias civiles han concluido que se trata de una venganza entre clanes de delincuentes magrebíes.

Los dos agresores detenidos tienen antecedentes policiales y judiciales variados y son muy conocidos en la localidad.

El apuñalado en Mazarrón, de 37 años y también de origen magrebí, acaba de salir de la cárcel donde estuvo en prisión provisional por apuñalar hace unos meses a uno de sus atacantes.

Tras pasar a disposición judicial, los dos agresores que empuñaban los cuchillos han sido enviados a prisión de forma provisional acusados de tentativa de homicidio.