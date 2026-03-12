Mallorca quiere recuperar sus legendarios molinos de sangre, que ya se usaban en el mundo griego (siglo IV a. de C.) y que en la isla se encuentran en los lugares donde no era posible aprovechar la fuerza del agua o el viento.

Si bien el rendimiento que dan es inferior al de los molinos de agua o viento, la sencillez del mecanismo y la facilidad de disponer del elemento motriz (el animal) suponen que sea el tipo más extenso.

Aunque no hay un catálogo de estos molinos, Rosselló Verger asegura que en el siglo XVIII, en Llucmajor, funcionaban 120 máquinas de este tipo. Los encontramos por toda la isla, desde la Serra de Tramuntana hasta el Levante, ligados a las posesiones (haciendas) y sirviendo de autoconsumo familiar.

La simplicidad de la instalación y las reducidas dimensiones hacen que se encuentren ubicados en cualquier habitación de las casas. Situado en el centro de la dependencia, tan solo tiene un pequeño espacio a su alrededor por donde da vueltas el animal (andel), y es frecuente que en una de las paredes de la estancia se sitúen los comederos de los animales.

La captación de la energía generada por el animal es fácil y directa: el equino arrastra o empuja una barra horizontal (palanca de giro o almijarra), que hace dar vueltas a un eje vertical (árbol), a partir del cual el movimiento se transmite al elemento que ha de ejecutar el trabajo.

Ahora el Consell de Mallorca ha puesto en marcha una nueva convocatoria plurianual (2026-2027) de subvenciones destinada a restaurar los molinos históricos de la isla en las cuatro tipologías existentes: los de viento de extracción de agua, harineros, hidráulicos y los citados de sangre.

El objetivo es apoyar a los propietarios y entidades para que puedan llevar a cabo actuaciones de conservación, consolidación y restauración de un patrimonio que forma parte esencial de la identidad cultural y del paisaje mallorquín.

Las actuaciones pueden abarcar tanto la restauración de los elementos arquitectónicos como de la maquinaria propia de cada tipo, así como la reconstrucción de elementos desaparecidos, siempre que se respeten las técnicas y materiales tradicionales. Las ayudas para restaurar estos elementos patrimoniales permiten actuar sobre torres, acequias, estanques, muelas, caperuzas, antenas y otros componentes estructurales y mecánicos.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio del PP, Antònia Roca, ha señalado que esta convocatoria «supone un impulso necesario para garantizar la continuidad de un patrimonio que ha sufrido décadas de degradación y que necesita intervenciones rigurosas para asegurar su conservación».

Roca también ha recordado que «estas construcciones, emblemáticas del paisaje rural mallorquín, representan un importante legado histórico, arquitectónico y etnológico que es fundamental preservar: por eso la convocatoria de proyectos ITS supone una oportunidad única para intervenir en un patrimonio que ha sufrido un deterioro continuado debido a la falta de recursos para mantenerlo y que contribuye a hacer de Mallorca un destino único».

La dotación económica total es de tres millones de euros, financiados a través del impuesto del turismo sostenible. El programa se distribuye en dos anualidades: 900.000 euros para 2026 y 2.100.000 euros para 2027.

El importe máximo por proyecto es del 75 % del coste subvencionable, con un límite de 150.000 euros por molino. Pueden optar a estas ayudas personas físicas, empresas, entidades locales, comunidades de bienes y otras agrupaciones patrimoniales, siempre que sean titulares de los bienes objeto de intervención. Los interesados tienen hasta el 8 de mayo para presentar la solicitud.