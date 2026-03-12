Abascal a por los votos de ‘Soria ¡Ya!’: la provincia donde Vox se juega el sorpasso al PSOE en Castilla y León

Acariciando el 20% de los votos de Castilla y León según las últimas encuestas, Santiago Abascal ha reforzado su presencia en Soria, donde ha celebrado este miércoles su tercer mitin de la campaña junto a su candidato Carlos Pollán. Previsiblemente, será la última de sus paradas en esta provincia, la región donde Vox se juega el sorpasso al PSOE en las elecciones de este próximo domingo.

En Soria capital, estuvo este martes el portavoz nacional de Economía, José María Figaredo, uno de los primeros destinos de Abascal en el arranque de precampaña. En su maratón mitinero, el líder de Vox habrá visitado un total de tres veces la provincia (incluyendo Almazán y Burgo de Osma), una presencia destacable teniendo en cuenta que Castilla y León es la comunidad con mayor extensión de España y está conformada por 9 provincias.

Soria, la provincia más cara en votos

De un total de 82 escaños, la provincia de Soria decide el color de 5 procuradores. Es una de las más despobladas de Castilla y León (con 88.600 habitantes). Obtener un escaño requiere pasar la barrera del 10% de los votos emitidos, lo que la posiciona en la provincia más difícil de recabar apoyos.

La región es la que menos escaños le son asignados, en comparación con Valladolid (15 procuradores), León (13), Burgos (11), Salamanca (10), mientras que Ávila, Palencia, Segovia y Zamora se reparten 7 cada una.

En los anteriores comicios de 2022, Vox subió con fuerza en las Cortes, pasando de 1 a 13 escaños, pero ninguno de ellos en Soria, donde sumó 4.953 votos, quedándose a 1.000 votos de obtener un procurador.

Vox a por el ‘escaño en disputa’ en CyL

Sin embargo, este próximo domingo los de Abascal podrían obtener el conocido como escaño en disputa en varias provincias, teniendo en cuenta que en los anteriores comicios fue la fuerza que se quedó más cerca de conseguir un escaño más en todas ellas (salvo en Burgos y Zamora), algo vital para la formación que se juega el sorpasso al PSOE en distintos enclaves españoles.

En 2022, Soria ¡Ya! fue la fuerza más votada en la provincia, obteniendo 3 procuradores. El último procurador lo consiguieron los regionalistas, donde cosecharon un resultado histórico frente a un escaño del PP y del PSOE. En esta ocasión, el candidato socialista Carlos Martínez encabeza la lista por la capital de la provincia, donde sigue siendo alcalde al no haber renunciado a su cargo.

Sin embargo, la razón del éxito que podría cosechar Vox en esta provincia se debe precisamente a la caída en el número de apoyos que se vaticina respecto de Soria ¡Ya!.

Pese a ser una formación regionalista, no concurrió a las elecciones municipales del año siguiente, una estrategia política que lastraría en estos comicios autonómicos al crear desconfianza en el electorado, según vaticina la encuesta de Data10 para OKDIARIO, perdiendo hasta 2 procuradores en las Cortes (y 5.000 votos).

El fenómeno de las AE en Soria

Hay que tener en cuenta que Soria es una de las provincias españolas donde mayor número de Agrupaciones de Electores (AE) concurrieron en las municipales de 2023. La España rural soriana optó por desmarcarse de partidos hegemónicos, como PP y PSOE.

Un joven regidor de la provincia, que se gana la vida como autónomo al frente de una pequeña empresa de construcción, reconoce que «hay simpatías por Vox» entre los pueblos de la zona. Este alcalde tiene 38 años, es el más joven del pueblo y dice no tener ambición política. Su historia responde a un testimonio frecuente en la zona. «Aquí hay mucho hartazgo de los políticos. No nos queremos sumar a su juego y preferimos autogestionarnos los vecinos. Nosotros no queremos moqueta, sino más libertad sin tener en cuenta directrices de un partido», explica.

Soria, junto a Teruel y Cuenca, conforman las tres provincias españolas que cuentan con las ayudas al funcionamiento para empresas y autónomos, vigentes desde 2023, con el objetivo de reducir las cotizaciones a la Seguridad Social.

«Yo tengo 8 trabajadores y estas ayudas no me suponen más que 47 euros de ahorro por persona. Las anunciaron como si fueran a ser más ambiciosas. Su repercusión a fin de mes es nula», critica.

Desde que está al frente de la alcaldía, Villar del Campo tiene puesto en marcha coworking, biblioteca, gimnasio, parque y ofrece suelo a precio de coste para atraer nuevos residentes. «La mayoría de los alcaldes de la zona no cobramos. Yo soy el más joven en el pueblo, y decidimos entre todos que fuera yo», relata este autónomo «quemado» con el abandono del Gobierno de España.