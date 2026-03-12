El BOE confirma la norma: el País Vasco va a tener el festivo que muy pocas comunidades pueden disfrutar

El 19 de marzo es un día que muchos conocen y que esperan con ganas, ya que es el Día del Padre que si bien no suele ser festivo en toda España, sí que se puede celebrar de un modo más especial en aquellas comunidades en la que sí está marcado como festivo, y entre las que está el País Vasco. Pero ¿por qué algunas comunidades sí celebran este día y otras no? Tiene que ver con el hecho de que aunque lo podemos identificar directamente con el Día del Padre, lo cierto es que lo que figura oficialmente en el calendario laboral es la festividad de San José.

El calendario laboral de 2026 fue aprobado y publicado en el BOE hace meses, y desde entonces quedó claro qué comunidades mantendrían esta jornada como no laborable. En total, van a ser sólo cinco comunidades las que han decidido conservar el 19 de marzo como festivo. Entre ellas está como decimos el País Vasco. Eso significa que mientras en la mayoría del país será un jueves normal de trabajo, en territorio vasco será día libre. Una diferencia que no pasa desapercibida, especialmente cuando la fecha cae en jueves, como ocurre este año, lo que provoca el que tal vez algunos puedan incluso hacer puente.

Qué se celebra el 19 de marzo

En España que el 19 de marzo sea el Día del Padre no es algo que se eligiera al azar. El día coincide con la festividad de San José, que es una fecha muy asentada en la tradición católica y que está vinculada desde hace siglos a la figura del padre trabajador y protector de la familia. Durante mucho tiempo fue simplemente eso, una celebración religiosa incluida en el calendario. Sin embargo, se produjo un cambio en 1948, ya que fue ese año, cuando una maestra llamada Manuela Vicente Ferrero propuso dedicar también ese día a homenajear a los padres, siguiendo el ejemplo del Día de la Madre.

La idea de esta maestra gustó, empezó a extenderse por los colegios y pronto el comercio la impulsó. Con el tiempo, el 19 de marzo dejó de ser solo San José para convertirse también en el Día del Padre tal y como hoy lo conocemos. En el calendario laboral lo que figura es la festividad de San José. Pero socialmente, desde hace décadas, ambas cosas van unidas.

El País Vasco mantiene el festivo en 2026

De ese modo, en 2026 el 19 de marzo será festivo en varias comunidades entre las que están Galicia, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana y también el País Vasco. Son las únicas autonomías que han optado por mantener esta jornada en su calendario oficial.

En el caso del País Vasco, el jueves 19 será no laborable a efectos generales. Esto no supone ningún cambio de última hora, ya que quedó fijado cuando se aprobó el calendario laboral, pero sí marca una diferencia clara respecto a otras regiones donde será un día completamente ordinario. Muchas comunidades han preferido utilizar su margen autonómico para otras fechas con mayor arraigo local o para ajustar mejor la distribución de festivos a lo largo del año. El resultado es que el 19 de marzo ha quedado reducido a una minoría territorial.

¿Se puede hacer puente?

Aquí está la otra gran cuestión. El 19 de marzo de 2026 cae en jueves. Y cuando un festivo cae en jueves o martes, la palabra puente aparece casi de inmediato, aunque oficialmente no se produzca como tal. El viernes 20 de marzo no es festivo en el País Vasco ni en ninguna de las comunidades que mantienen San José como día no laborable. Por tanto, el calendario no establece un descanso prolongado automático.

Ahora bien, eso no impide que algunas personas puedan enlazar el jueves con el fin de semana si solicitan el viernes como día libre. Quienes dispongan de asuntos propios, días de vacaciones pendientes o flexibilidad en su empresa podrían convertir ese jueves suelto en cuatro días seguidos de descanso. En realidad, todo dependerá del sector, del tipo de contrato y de la política interna de cada empresa o administración. No es un puente oficial, pero sí una posibilidad real para quien pueda permitírselo.

Cómo queda el resto del calendario

El calendario laboral de 2026 contempla un total de 14 días festivos. Nueve son comunes en toda España y no pueden modificarse. A esos se suman los que cada comunidad decide dentro de su margen, además de los dos festivos locales que fija cada ayuntamiento. Después del 19 de marzo, los siguientes festivos comunes serán el Viernes Santo el 3 de abril y el 1 de mayo. Más adelante llegarán el 15 de agosto, el 12 de octubre, el 1 de noviembre, el 8 de diciembre y el 25 de diciembre.

En definitiva, el País Vasco se encuentra entre las pocas comunidades que sí podrán disfrutar del 19 de marzo como jornada no laborable en 2026. No habrá puente automático, pero para algunos puede convertirse en una pequeña pausa en mitad de la semana. Para otros, será simplemente un jueves más.