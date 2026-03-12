Hoy, 12 de marzo de 2026, la provincia de Bilbao amanecerá con un cielo nuboso o cubierto, aunque se espera que por la tarde predomine un ambiente más despejado. Las nieblas matinales en el interior darán paso a temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso, especialmente suaves en la costa. El viento será flojo y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, con nubes que se entrelazan en un suave abrazo. La temperatura mínima ronda los 8 grados, mientras que el viento sopla de manera suave, apenas rozando los 20 km/h. A medida que avanza la jornada, el sol se asoma tímidamente, ofreciendo una máxima de 20 grados, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 20, haciendo que el ambiente se sienta más cálido. La humedad, que puede llegar a ser bastante alta, aportará un toque pesado al aire.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, permitiendo que la luz del sol brille con fuerza hasta la puesta, programada para las 19:13. Aunque no se prevén lluvias significativas, hay margen para algún chubasco aislado. La jornada promete ser agradable, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, siempre con la precaución de que el viento podría intensificarse en algunas ráfagas.

Nubes grises y lluvias inminentes en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto, donde el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frescura que invita a estar alerta. A medida que avanza el día, las lluvias se harán presentes, acompañadas de rachas de viento que alcanzarán hasta 40 km/h, lo que podría complicar los desplazamientos.

La temperatura oscilará entre los 8 y los 19 grados, con una sensación térmica que podría descender notablemente. La humedad, que alcanzará picos del 85%, hará que el ambiente se sienta más pesado. Con este panorama, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la tarde promete ser especialmente inestable.

Guecho: día fresco y agradable al aire libre

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:29. La temperatura mínima se sitúa en 9°C, pero la sensación térmica puede llegar a ser un poco más fresca. A medida que avanza la mañana, el sol irá calentando el ambiente, alcanzando una máxima de 16°C, aunque la humedad relativa, que puede llegar hasta el 85%, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, pero no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Con vientos suaves de hasta 10 km/h, la sensación térmica se mantendrá en niveles confortables. La puesta del sol será a las 19:14, brindando un total de más de 11 horas de luz. En resumen, será un día fresco y húmedo, perfecto para actividades al aire libre.

Santurce: cielo alternando nubes y sol

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará entre algunas nubes y momentos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados y aunque se prevé un leve viento, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día agradable.

Es un momento ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para compartir con amigos o simplemente relajarse en un parque. Aprovecha esta jornada para desconectar y disfrutar de lo que ofrece el entorno.

Cielos nublados con claros por la tarde en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos mayormente nublados y una temperatura fresca que ronda los 9 grados. El ambiente es tranquilo, ideal para disfrutar de un café en la terraza, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera. A medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a claros, alcanzando una temperatura máxima de 20 grados por la tarde. Será un buen momento para salir a pasear, así que no olvides tus gafas de sol y aprovecha el buen tiempo.