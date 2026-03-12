Giro de 180º en la declaración de la Renta 2026: las novedades que afectan a estos contribuyentes

La campaña de la declaración de la renta 2026 comienza el 8 de abril con muchas novedades. Desde esta fecha y hasta el próximo 30 de junio, los contribuyentes que cumplan con los requisitos tendrán la obligación de declaración de los ingresos correspondientes a 2025. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la declaración de la renta 2026, con las novedades, fechas, nuevos métodos de pago y cómo manejar el simulador de la Agencia Tributaria.

La Agencia Tributaria ya está lista para iniciar la campaña de la declaración de la renta 2026. Entre el 8 de abril y el 30 de junio, los contribuyentes españoles tendrán la opción de presentar la declaración de la renta a través de internet, por teléfono a partir del 6 de mayo y en cualquier oficina de la Agencia Tributaria a partir del próximo mes de junio. Las fechas de la declaración de la renta confirmadas por la Agencia Tributaria son las siguientes:

Del 8 de abril hasta el 30 de junio: presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025.

presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025. Del 6 de mayo hasta el 30 de junio: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono.

la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono. Del 1 de junio hasta el 30 de junio: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 presencialmente en sus oficinas.

Los contribuyentes que superen los 22.000 euros de ingresos anuales estarán obligados a presentar la declaración de la renta 2026, y este límite bajará a 15.876 euros para los que tengan varios pagadores y el segundo supere los 1.500 euros. También estarán obligados a hacer el ejercicio del IRPF los trabajadores autónomos, independientemente de sus ingresos anuales, y también los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que tendrán que acreditar las rentas anuales para seguir recibiendo esta ayuda destinada a las personas vulnerables.

Novedades en la declaración de la renta 2026

Una de las novedades de cara a la declaración de la renta 2026 es que finalmente los desempleados que cobran un subsidio del SEPE no tendrán que presentar los ingresos correspondientes a 2025. En otro giro de guion del Gobierno, finalmente estos ciudadanos no tendrán que hacer la renta bajo riesgo de perder el derecho a la ayuda.

Los trabajadores con rentas más bajas sí que tendrán en 2026 derecho a una nueva deducción en el IRPF para personas cuyos rendimientos íntegros del trabajo provengan de una relación laboral o estatutaria. Esto se ha hecho para compensar la subida del SMI hasta 16.576 euros. Si los rendimientos de trabajo fueron iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, la deducción podrá ser de 340 euros en la declaración de la renta. Si los ingresos anuales en 2025 fueron de entre 16.576 y 18.276 euros, la deducción se reducirá en proporción.

Para esta campaña de la declaración de la renta 2026, los contribuyentes podrán disponer de una deducción de hasta un 60% por obras de mejora y eficiencia energética de la vivienda y del 15% por la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de punto de recarga. Estas deducciones han sido prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2026.

Otra de las novedades en la declaración de la renta 2026 tiene que ver con el incremento de la tributación de las rentas sujetas al tramo más alto de la escala del ahorro. «A partir del ejercicio fiscal 2025, el tipo marginal máximo aplicable en el último tramo de la escala de gravamen que grava la base liquidable del ahorro, aquella que excede de 300.000 euros, se incrementa hasta el 30%, lo que supone un aumento de dos puntos porcentuales desde el 28% aplicado en el ejercicio 2024», dice la página oficial del BBVA.

También se ha confirmado para este 2026 que las ayudas públicas recibidas por catástrofes naturales estén exentas de tributación y para las declaraciones ‘a devolver’ también se habilitará el pago por la herramienta Bizum.