El aviso de un abogado por el giro en los bancos de España a partir del 1 de enero: «Informarán a la Agencia Tributaria…»

Este 1 de enero todo cambiará, empezarán los bancos de España a informar a la Agencia Tributaria en estos casos. La realidad es que hay un elemento que hasta la fecha se ha mantenido al margen de cada uno de los detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Es importante estar muy pendientes de cada movimiento que puede acabar marcando una diferencia importante. Un giro importante que puede acabar siendo lo que nos ayudará a cambiar con algunos elementos que tenemos en mente.

Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que puede que tengamos más de una sorpresa de la Agencia Tributaria, puede darnos un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que puede ser esencial. Llegan cambios destacados en la manera de pagar que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos pagos que se verán afectadas. Estos días en los que cada elemento cuenta, deberemos empezar a pensar en algunas situaciones del todo inesperadas, que afectarán a los pagos que hacemos con este sistema.

Informarán a la Agencia Tributaria

Buscamos las formas de evitar rendir cuentas con una Agencia Tributaria que no duda en ir en busca de su parte. Ese dinero que pagas en cada factura y que va directamente al sistema público. Con los impuestos se busca mantener un sistema que no siempre es fácil de tener en mente.

Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los detalles que tenemos en nuestro poder y de ir en busca de sistemas que nos hagan la vida más fácil. Algo que no necesariamente debe estar reñido con la actuación de una Agencia Tributaria que nos beneficia a todos.

Es hora de conocer en primera persona qué es lo que nos está esperando en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible. Con ciertos detalles que llegarán sin avisar y que, sin duda alguna, podremos empezar a pensar en determinados cambios que pueden ser claves.

Hasta ahora hemos pagado con métodos que sin duda alguna, tendremos que empezar a visualizar de una forma diferente. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede convertirse en una dura realidad.

Este es el giro que van a dar los bancos en España

Estar en Bizum era sencillo, de la misma forma que lo era conseguir un plus de buenas sensaciones a base de determinados cambios que pueden llegar a toda velocidad. De tal forma que tendremos que empezar a pensar en prepararnos para lo peor.

Un experto nos advierte que a partir del 1de enero los bancos pasarán información a la Agencia Tributaria. Ante los movimientos que se van a hacer con la llegada de un giro radical que puede ser esencial. Un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican los expertos de Mygestion: «Usar Bizum facilita recibir dinero de amigos, familiares o clientes sin complicaciones y a coste cero. Es algo cada vez más habitual, sobre todo para los pequeños servicios. Sin embargo, este servicio de pagos no exime de las obligaciones fiscales habituales cuando esos ingresos tienen carácter regular o provienen de actividad económica. Si como autónomo o empresa recibes fondos a través de este método de pago, debes evaluar si dichos ingresos constituyen un aumento patrimonial o una renta sujeta al IRPF o al Impuesto de Sociedades. En estos casos, deberías declarar dichos pagos en tus correspondientes declaraciones de la renta y modelos fiscales trimestrales y anuales. En este artículo explicamos cuándo y por qué puede hacer falta declarar Bizum a Hacienda a partir del 2026, cómo identificar esos escenarios y cómo actuar para cumplir con las obligaciones del IRPF».

Siguiendo con la misma explicación: «Si eres un profesional autónomo y tus clientes, en ocasiones o habitualmente, te pagan a través de Bizum, dichos pagos debes declararlos, igual que cualquier otro rendimiento que recibas por tu actividad económica. Esto tienes que hacerlo en tu declaración anual del IRPF, en los pagos fraccionados del IRPF (modelo 130) y, si las operaciones están sujetas a IVA, liquidar la cantidad correspondiente en el modelo 303. No importa el medio de pago que tus clientes hayan utilizado para pagarte una factura o ticket; tanto si se hace el pago en efectivo como por Bizum o transferencia bancaria, debes reflejar dichos ingresos en tu sistema de facturación para no incurrir en una infracción tributaria. Cuando tienes un comercio y alguien te paga vía Bizum, en caso de que lo aceptes, el pago pueda quedar reflejado en tus sistemas simplemente si emites el correspondiente ticket o factura proforma. Si se trata, en cambio, de un servicio que realizas a domicilio, y el cliente te paga por Bizum, lo ideal es que puedas contar con un ERP con aplicación móvil para crear la factura directamente desde un smartphone o tablet. Olvidar declarar todas las operaciones que se realizan a través de Bizum puede ser peligroso, ya que si Hacienda detecta que utilizas este método para llevar una contabilidad B en tu negocio, incurres en graves infracciones tributarias y, por lo tanto, en cuantiosas sanciones y multas económicas».