Amaia Montero triunfa con La Oreja de Van Gogh en la Nochevieja de La 1

La Oreja de Van Gogh y todos sus fans tenían marcado el 31 de diciembre de 2025 en el calendario para ver el regreso de Amaia Montero al grupo vasco tras 18 años de ausencia. Ha sido en la gala especial de Nochevieja de La 1, que llevaba como título La casa de la música, donde los donostiarras han estrenado su nueva canción, la primera con Montero tras la polémica salida de Leire Martínez del grupo. Ha habido que esperar casi dos décadas para que los seguidores hayan podido asistir al regreso de la formación inicial, aunque por el momento con la baja de Pablo Benegas, que ha decidido tomarse un tiempo de descanso y no ha estado esta actuación y no estará en la gira por España que comienzan en la próxima primavera.

En una actuación grabada desde San Sebastián, con la playa de la Concha como fondo, el grupo ha devuelto la ilusión a todos los que les siguen apoyando en estos momentos. Lo ocurrido con Leire no ha gustado a todos y varios clubs de fans importantes, especialmente en América, han decidido abandonarles y apoyar la carrera de la vocalista en solitario.

Todos estamos bailando la misma canción es la nueva apuesta del grupo vasco, un tema que suena al 100 % a La Oreja de Van Gogh, por lo que seguro que hará las delicias de sus seguidores.

Desde el Palacio Miramar, el grupo donostiarra se ha encargado de anunciar a los espectadores que esperan un gran 2026, en el que volverán a encontrarse con sus fans en los escenarios.

Letra completa de ‘Todos estamos bailando la misma canción’:

Yo que estudié cada estrella fugaz

Celestial precisión, algoritmo genial

Reconozco que algo no me encaja

Que aquí hay algo más

Tiempo y espacio y todo lo que ve

Son las sombras quizá que proyecta el Edén

Allí donde muere el orgullo

Hoy nace la fe

Yo creo en Dios

A mi manera

Hay más preguntas que respuestas

En la aurora boreal

Somos los dos

Polvo de estrellas

Misterio, luz,

Algo sobrenatural

Hoy estamos aquí y mañana ya no

En la noche infinita

Un destello de sol

Estar vivos es un misterio de ciencia ficción

El ritmo del mar y mi respiración

Los latidos de tu corazón

Todos estamos bailando la misma canción

Yo creo en Dios a mi manera

Hay más preguntas que respuestas

En la aurora boreal

Somos los dos polvo de estrellas

Misterio, luz,

Algo sobrenatural

Y si ahora empezamos

Un viaje interestelar

Descifrando el origen del Big Bang

Yo creo en Dios a mi manera

Hay más preguntas que respuestas

En la aurora boreal

Y al despertar

Desde La Tierra

Todas mis dudas y certezas

Caen sobre la humanidad

Si me dijeras que sí

Al despertar junto a ti

Cuando te escucho reír

Olvido lo que aprendí