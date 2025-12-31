Amaia Montero triunfa con La Oreja de Van Gogh en la Nochevieja de La 1
Estreno mundial de su nueva canción
La Oreja de Van Gogh y todos sus fans tenían marcado el 31 de diciembre de 2025 en el calendario para ver el regreso de Amaia Montero al grupo vasco tras 18 años de ausencia. Ha sido en la gala especial de Nochevieja de La 1, que llevaba como título La casa de la música, donde los donostiarras han estrenado su nueva canción, la primera con Montero tras la polémica salida de Leire Martínez del grupo. Ha habido que esperar casi dos décadas para que los seguidores hayan podido asistir al regreso de la formación inicial, aunque por el momento con la baja de Pablo Benegas, que ha decidido tomarse un tiempo de descanso y no ha estado esta actuación y no estará en la gira por España que comienzan en la próxima primavera.
En una actuación grabada desde San Sebastián, con la playa de la Concha como fondo, el grupo ha devuelto la ilusión a todos los que les siguen apoyando en estos momentos. Lo ocurrido con Leire no ha gustado a todos y varios clubs de fans importantes, especialmente en América, han decidido abandonarles y apoyar la carrera de la vocalista en solitario.
Todos estamos bailando la misma canción es la nueva apuesta del grupo vasco, un tema que suena al 100 % a La Oreja de Van Gogh, por lo que seguro que hará las delicias de sus seguidores.
Desde el Palacio Miramar, el grupo donostiarra se ha encargado de anunciar a los espectadores que esperan un gran 2026, en el que volverán a encontrarse con sus fans en los escenarios.
Letra completa de ‘Todos estamos bailando la misma canción’:
Yo que estudié cada estrella fugaz
Celestial precisión, algoritmo genial
Reconozco que algo no me encaja
Que aquí hay algo más
Tiempo y espacio y todo lo que ve
Son las sombras quizá que proyecta el Edén
Allí donde muere el orgullo
Hoy nace la fe
Yo creo en Dios
A mi manera
Hay más preguntas que respuestas
En la aurora boreal
Somos los dos
Polvo de estrellas
Misterio, luz,
Algo sobrenatural
Hoy estamos aquí y mañana ya no
En la noche infinita
Un destello de sol
Estar vivos es un misterio de ciencia ficción
El ritmo del mar y mi respiración
Los latidos de tu corazón
Todos estamos bailando la misma canción
Yo creo en Dios a mi manera
Hay más preguntas que respuestas
En la aurora boreal
Somos los dos polvo de estrellas
Misterio, luz,
Algo sobrenatural
Y si ahora empezamos
Un viaje interestelar
Descifrando el origen del Big Bang
Yo creo en Dios a mi manera
Hay más preguntas que respuestas
En la aurora boreal
Y al despertar
Desde La Tierra
Todas mis dudas y certezas
Caen sobre la humanidad
Si me dijeras que sí
Al despertar junto a ti
Cuando te escucho reír
Olvido lo que aprendí