El Barça no consigue llenar el Camp Nou el día en que ampliaban el aforo en plena jornada de elecciones

El Barça no logró llenar los 62.000 asientos que el Camp Nou tenía disponibles este domingo durante su partido contra el Sevilla en el día en el que lograron ampliar su aforo y en plena jornada de elecciones, con la mayoría de los socios obligados a acudir al estadio para ejercer su derecho al voto. La afluencia fue de 56.483 y dejó asientos vacíos en un día de fiesta culé.

Fue la única mala noticia del Barcelona en un domingo de jornada festiva en el club culé. No llenar esos 62.000 asientos que el Barça tenía disponibles en el Camp Nou tras lograr abrir la nueva grada en la fase 1c del regreso al nuevo estadio. La afluencia final contra el Sevilla fue de 56.483.

Una jornada, además, de elecciones en el Barcelona. Desde las 9:00 horas de la mañana, la mayoría de socios azulgranas acudieron al propio Camp Nou para ejercer su derecho al voto y meter dentro de la urna culé el nombre de Joan Laporta o el de Víctor Font. Un domingo de fiesta que no se completó con unas gradas llenas.