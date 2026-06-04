El UCAM asalta el Palau y obliga al Barcelona a ganar en Murcia para no decir adiós a la Liga

El UCAM Murcia ha forzado el tercer partido en los play offs de la Liga Endesa contra el Barcelona (87-90). El cuadro murciano lo bordó en el Palau Blaugrana, donde incluso jugó el último cuarto sin su gran estrella David DeJulius. Antes de lesionarse del tobillo, firmó 22 puntos y 4 triples y su equipo buscará la semifinal este sábado en el Palacio de los Deportes, habiendo recuperado el factor cancha (21:00 horas).

DeJulius lo dejó todo antes de su lesión. Nuevamente marcadísimo por el Barça, el estadounidense lideró un gran inicio de partido del UCAM, que se hizo con el dominio desde el primer cuarto a base de su acierto. Además del estadounidense, Radebaugh, Nakic y Kelan Martin, héroe al final, anotaban de tres y Forrest y Kakoc aportaban a la ventaja murciana.

El primer parcial se cerraba con 18-22 a favor de los de Sito Alonso y su estrella, DeJulius, en apenas 14 minutos superaba sus escasos ocho puntos del martes en Murcia y su despegue no tenía fin. No le frenó ni el triple de Joel Parra que ponía el empate en el ecuador del segundo cuarto. La bestia ya había despertado, pero Kevin Punter también y decía que había partido.

Sus seis encestes seguidos acercaban al Barça en el marcador al descanso (40-43). Así, el equipo azulgrana se crecía hasta darle la vuelta al marcador en el comienzo de la segunda parte a lomos de Toko Shengelia, el mejor de los azulgranas (18 puntos, 7 rebotes y 22 de valoración) y Will Clyburn con un parcial de 17-5. Lo rompía DeJulius con su cuarto triple y reanimaba a su equipo con siete puntos seguidos en un choque apasionante en el que Nakic y Radebaugh, los dos desde el perímetro, devolvían la ventaja para Murcia (57-59).

Final apretadísimo

Al Barça se le juntaban dos factores a favor en el tramo crítico. El primero, la molestia en el tobillo de un exhausto DeJulius, y el segundo, un arbitraje bastante casero con 15-4 tiros libres para los culés cumplida la media hora de juego. Pero Murcia no se dejó ir y un triple de Forrest y otro de Radebaugh desde casi mitad de la cancha mandaban a UCAM por delante al último cuarto (66-67).

Shengelia picaba piedra por todo el Barça, ideando jugadas y forzando tiros libres que metían presión al UCAM. A falta de DeJulius, que no pudo jugar en todo el último cuarto, Sito Alonso buscaba otro líder y Kelan Martin se erigió como tal. Con ocho puntos del estadounidense en siete minutos (13 de sus 18 en el último cuarto), el Murcia afrontaba los tres últimos con ventaja.

El Barça, obligado a remontar, los comenzaba con un 5-0 de parcial que lo volvía a colocar por delante. Sito Alonso lo paraba a falta de 1:56 tras una gran canasta de Punter para que los culés ganasen de uno (85-84). Se venía final de infarto en el Palau. Iniciaba con otro triplazo de Martin, con Juani Marcos encima, y Shengelia sacaba su casta para igualar desde la personal a falta de 78 segundos.

El UCAM Murcia tumba al Barcelona

Forrest protagonizó el último minuto, fallando tres tiros libres de cuatro, pero el último error fue definitivo para UCAM, porque generó otra posesión con carambola y falta sobre Martin. Este no perdonaba y Xavi Pascual tendría que buscar la prórroga a falta de 13 segundos con 87-90. Quien se la jugó fue Parra, que marró y dejaba sin tiempo ni ángulo a Punter. Una segunda derrota del Barça en Murcia supondría su tercer año consecutivo sin ganar un sólo título.