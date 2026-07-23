El coste de contratar a un empleado sube 123 € desde 2019 pero el sueldo neto baja 696 € por los impuestos

El coste de contratar a un empleado ha subido desde 2019 en 123 euros, de 30.912 a 31.036 euros, según un informe de la Universidad de las Hespérides a partir de los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, el sueldo neto de los trabajadores ha caído 696 euros en el mismo periodo, de 18.847 a 18.152 euros, por la subida de los impuestos.

De acuerdo con los cálculos de esta universidad, las cotizaciones sociales del empleador han subido desde 2019 en 226 euros, de 7.462 a 7.688 euros, mientras que los impuestos que debe asumir el trabajador, IRPF y cotizaciones sociales, han aumentado en 593 euros, de 4.603 a 5.196 euros.

De esta forma, el gran perdedor es el empleado, además del empresario, porque el salario bruto ha caído en 102 euros, 23.450 a 23.348 euros, y el salario neto, en 696 euros, de 18.847 a 18.152 euros.

El infierno fiscal al que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha castigado a los trabajadores se traduce en que el coste para quien contrata sube y la renta disponible de quien trabaja baja. La cuña fiscal se ensancha del 39% al 41,5% del coste laboral total, y el tipo efectivo del IRPF sobre el salario medio pasa del 13,3% al 15,8%.

Esto hace que contratar sea cada vez más caro para los empresarios y los trabajadores pierdan poder adquisitivo. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, aseguró hace unas semanas durante su discurso en la Asamblea anual de la patronal, que los empresarios no se negaban a subir los salarios, pero que el problema era que Hacienda se quedaba con la mayor parte de esa subida y no los empleados.

Precisamente este jueves Pimec, la patronal catalana de pequeñas y medianas empresas, ha presentado otro informe en el que denuncia que las arcas públicas se quedan con la mitad de la subida del sueldo que los empresarios aplican a los trabajadores.