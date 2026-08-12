Todos los bulos del eclipse solar de hoy: ni la Tierra perderá gravedad ni se pueden usar las gafas de sol de siempre para mirar el Sol

Hoy España vivirá un acontecimiento histórico con un eclipse solar que no veía en la península desde hace más de 100 años. Aun así, hay quienes aprovechan este fenómeno para lanzar desinformación acerca del eclipse. Desde el bulo de que la Tierra perdería gravedad durante unos 7 segundos al audio falso de que nos quedaremos ciegos mirando al Sol con las gafas homologadas.

El primero dice que el eclipse hará que nuestro planeta se quede sin gravedad por un total de 7 segundos. La NASA ha confirmado que no es cierto, ya que este fenómeno no tiene relación con la ley gravitacional. Desde el Instituto de Ciencia del Espacio-CSIC, aseguran que para perder la gravedad «tendría que perder masa el planeta» y eso sería imposible, ya que la Tierra tiene unos 6 trillones de toneladas de masa.

Eso sí, un experto del instituto ha apuntado a un efecto que puede haber en las mareas. Y es que se pueden volver más vivas, aunque se trata de un evento que pasa cada mes, cada luna nueva y llena. También anda circulando el rumor de que algunos alimentos se volverían peligrosos, algo que no tiene respaldo científico.

Otro mensaje que carece de evidencia por parte de los expertos es que el fenómeno puede provocar enfermedades, alteraciones físicas extraordinarias o efectos nocivos sobre las personas simplemente por encontrarse al aire libre durante el eclipse. También es importante conocer que se pueden tomar fotografías y vídeos con el móvil durante el eclipse, pero siempre con precaución, siempre que se ponga un filtro a la lente.

Uso correcto de las gafas

Por redes sociales, está circulando un audio de una voz femenina que va asegurando que «los oftalmólogos dicen que no hay que fiarse de ninguna gafa» y pregunta: «¿Cómo sabes si las gafas que estás comprando son las adecuadas o no?». Para saber si son correctas, hay que comprobar que tengan la norma ISO 12312-2:2015 y el «marcado CE».

Los expertos señalan que, sin las gafas adecuadas, el daño se puede convertir en permanente, por lo que es imprescindible comprobar que no estén dobladas ni arañadas y evitar trucos caseros para ver el eclipse y tenerlas puestas durante todo el eclipse. La clave para ponerse las gafas es ponérselas antes de mirar al sol, mirar brevemente y bajar la mirada, y es importante solo quitárselas cuando se aparte la mirada del sol.